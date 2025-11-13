La Liga vive um momento histórico nesta temporada. O Campeonato Espanhol completou o chamado Círculo da Paridade, quando todas as equipes estão conectadas por vitórias diretas umas sobre as outras. O feito foi alcançado logo após a 11ª rodada, algo inédito entre as principais ligas da Europa, e reforça a imagem de um torneio cada vez mais equilibrado e imprevisível.

Entenda a marca que La Liga alcançou na temporada 2024/25

O conceito, bastante conhecido nos esportes norte-americanos, mede o nível real de competitividade dentro de uma liga. Ele se completa quando cada time vence outro que, por sua vez, vence um terceiro, até que todos os clubes estejam interligados por resultados. Na atual temporada, a La Liga foi a primeira entre as cinco grandes ligas europeias a atingir esse ponto, à frente de Premier League, Serie A, Bundesliga e Ligue 1.

A conquista acontece em um momento especial, já que Madrid se prepara para receber, no dia 16 de novembro, o primeiro jogo oficial da NFL no país. Conhecida como a liga esportiva mais equilibrada do mundo, a NFL simboliza o mesmo espírito de paridade que a La Liga tem buscado no futebol europeu: uma competição em que todos têm chances reais de vencer.

Por trás desse equilíbrio estão três pilares fundamentais da La Liga: o controle financeiro rigoroso, que garante sustentabilidade e reduz desigualdades; o investimento constante na formação de jovens atletas, que eleva o nível técnico das equipes; e a distribuição mais justa das receitas de televisão, que diminuiu de dez para 3,5 vezes a diferença entre o clube que mais arrecada e o que menos recebe.

Essas medidas consolidaram um modelo de gestão que valoriza o jogo coletivo, a competitividade e o desenvolvimento sustentável. O fechamento antecipado do Círculo da Paridade mostra que o equilíbrio da La Liga não é coincidência, mas o resultado direto de um trabalho contínuo e bem estruturado.

Mbappé comemora gol do Real Madrid sobre o Getafe, em La Liga (Foto: Thomas Coex/AFP)

