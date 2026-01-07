Sucesso de brasileiro na Premier League vira pauta em jornal inglês

O sucesso de Igor Thiago no futebol inglês virou tema de análise detalhada do jornal "The Athletic". Em reportagem especial, o veículo explicou como o atacante brasileiro se transformou em uma das principais referências ofensivas do Brentford e em concorrente direto de Haaland na corrida pela artilharia da Premier League, mesmo em meio a uma temporada de profundas mudanças no clube.

Contratado em julho de 2024 junto ao Club Brugge por 33 milhões de euros – valor recorde da história do Brentford –, Igor Thiago soma 14 gols no Campeonato Inglês após 20 rodadas. Apenas Haaland marcou mais vezes. Segundo o jornal, o desempenho não é obra do acaso, mas resultado de um modelo consolidado de recrutamento, ambiente estável e um estilo de jogo desenhado para potencializar o camisa 9.

Brentford como "incubadora" de atacantes

A reportagem faz uma analogia direta entre o Brentford e o Jardim Botânico de Kew, localizado a pouco mais de um quilômetro do Gtech Community Stadium. Assim como o espaço é dedicado à preservação e ao cultivo de espécies raras, o clube londrino se consolidou nos últimos anos como um ambiente ideal para o desenvolvimento de centroavantes.

Desde a Championship, o Brentford construiu uma sucessão clara de atacantes decisivos. Neal Maupay marcou 37 gols em duas temporadas antes de sair para o Brighton. Foi substituído por Ollie Watkins, que anotou 25 gols em 2019/20. Na sequência, Ivan Toney assumiu o posto, marcou 31 gols e liderou o time no acesso à Premier League.

Já na elite inglesa, Toney teve seu auge em 2022/23, antes de ser suspenso e posteriormente negociado. Yoane Wissa e Bryan Mbeumo preencheram a lacuna e renderam mais de 100 milhões de libras em vendas. De acordo com o The Athletic, esse histórico explica por que o Brentford investiu pesado em Igor Thiago, enxergando nele um perfil compatível com seus antecessores.

Os números reforçam o padrão: o brasileiro pode se tornar o sexto jogador do clube a alcançar a marca de 20 gols em uma única temporada nos últimos oito anos. Para o jornal, a repetição desse ciclo indica planejamento e não exceção.

Igor Thiago: perfil ideal, estabilidade e modelo de jogo

O "The Athletic" aponta três fatores principais para explicar o impacto imediato de Igor Thiago na Premier League. O primeiro é a compatibilidade do seu perfil com o que o Brentford busca em um centroavante. No Club Brugge, o brasileiro já havia mostrado características semelhantes às de Ivan Toney: gols de cabeça, finalizações com os dois pés, presença em rebotes, pênaltis e boa leitura de espaço dentro da área.

Segundo a reportagem, o clube utiliza dados para filtrar atletas que performam bem em métricas específicas e, só depois, aprofunda a análise em vídeo. A adaptação de Thiago também foi facilitada por já ter vivido transições bem-sucedidas, saindo do Cruzeiro para o Ludogorets e, depois, para o futebol belga.

– Ele é um jogador completo, difícil de marcar e muito físico – afirmou o zagueiro Nathan Collins, após a vitória sobre o Everton, citada pelo "The Athletic".

O segundo fator destacado é a estabilidade institucional. Thomas Frank comandou o Brentford por mais de 300 jogos entre 2018 e 2025. Seu sucessor, Keith Andrews, já fazia parte da comissão técnica como treinador de bolas paradas. Esse contexto, segundo o jornal, cria um ambiente mais tolerante a oscilações, algo raro na Premier League.

Antes do hat-trick contra o Everton, Igor Thiago vinha de uma sequência de seis jogos sem marcar. Ainda assim, manteve espaço e confiança.

– Pode parecer loucura ele não ter marcado por algumas semanas, mas foi fundamental para a vitória contra o Bournemouth – afirmou Andrews.

– Ele passou muito tempo lesionado na última temporada e foi se adaptando longe dos holofotes – completou o treinador.

O terceiro ponto central da análise é o estilo de jogo. O Brentford estrutura sua equipe em torno do centroavante, com presença constante de jogadores criativos nas laterais e no meio-campo. Mesmo sendo um time de menor posse de bola, figura entre os líderes em chances claras criadas na Premier League.

Igor Thiago, do Brentford, foi eleito o melhor jogador do mês de novembro da Premier League (Foto: Divulgação/Brentford)

Conforme dito na publicação, o time londrino é o terceiro que mais cria grandes chances no campeonato, atrás apenas de Arsenal e Manchester City. Igor Thiago também aparece como o segundo jogador com mais grandes oportunidades recebidas, novamente atrás apenas de Haaland.

O modelo favorece cruzamentos frequentes, bolas longas e transições rápidas, explorando a força física e a capacidade de duelo aéreo do brasileiro. Além disso, o clube se destaca pela quantidade de pênaltis conquistados desde sua estreia na Premier League, muitos deles convertidos por Thiago.

Outro aspecto ressaltado é o trabalho defensivo limitado do camisa 9. Por defender em bloco baixo durante longos períodos, o Brentford preserva energia de seu principal finalizador, priorizando sua presença ofensiva e sua importância nas bolas paradas defensivas.

Por fim, o "The Athletic" destaca que o sucesso de Igor Thiago não é apenas circunstancial. Seus números de gols estão alinhados com os dados de gols esperados (xG), indicando regularidade na geração de chances, e não apenas uma fase pontual. Mesmo com histórico recente de lesões, o atacante se encaixa perfeitamente em um sistema que, historicamente, transforma centroavantes em ativos valiosos dentro e fora de campo.

