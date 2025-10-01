Elenco do Real Madrid se incomoda com atitude de Xabi Alonso, diz rádio

O elenco do Real Madrid está incomodado com algumas atitudes de Xabi Alonso no início da temporada com o clube espanhol, segundo a "Rádio Marca". Alguns nomes estão se queixando por conta de suas funções e de suas posições em campo.

Na terça-feira (30), Valverde não entrou em campo na vitória do Real Madrid sobre o Kairat, pela 2ª rodada da Champions League. Segundo o jornalista Javi Tintó, o uruguaio havia se recusado a atuar improvisado na lateral-direita devido as ausências de Alexander-Arnold e Carvajal.

Além de Valverde, Vini Jr também "desafia" Xabi Alonso ao encontrar dificuldades em se adaptar ao novo esquema do treinador. O jogador não escondeu sua insatisfação na beira do gramado ao ser substituído nos jogos contra Espanyol e Kairat.

Rodrygo também havia pedido a Xabi Alonso que não o mude de posição, como Carlo Ancelotti fazia. O brasileiro prefere atuar pelo lado esquerdo, embora o camisa 11 tenha a concorrência de Vini Jr no setor. Ainda assim, o atleta ganhou uma oportunidade em seu lado preferido diante do Kairat e conseguiu ter uma boa atuação.

Início de Xabi Alonso no Real Madrid

O início de Xabi Alonso no Real Madrid não tem sido fácil e é marcado por algumas polêmicas desde o Mundial de Clubes. A saída de Rodrygo da equipe titular com a mudança no esquema e a preferência por outros jovens, como Arda Güler e Mastantuono é um fator. Inclusive, o brasileiro esteve próximo de uma saída na última janela de transferências.

Além da eliminação com uma derrota por 4 a 0 para o PSG no Mundial de Clubes, o Real Madrid perdeu a liderança da La Liga após uma goleada sofrida por 5 a 2 para o Atlético de Madrid. Apesar de estar 100% na Champions League, a equipe merengue tem um início de temporada turbulento.

