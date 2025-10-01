Mônaco e Manchester City: veja diferença no valor de mercado dos times
Diferença nos valores de mercado é quase bilionária
O Mônaco vai receber o Manchester City nesta quarta-feira (1°), às 16h, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Confira o levantamento do Lance! e veja qual time é mais valorizado e quem são os jogadores com maior valor de mercado de cada elenco.
A equipe francesa tem um investimento muito menor que o clube inglês. Enquanto o Manchester City possui o quinto elenco mais valioso do mundo, estimado em 1,2 bilhão de euros (R$ 7,5 bilhões), o Mônaco detém um plantel avaliado em 330,8 milhões de euros (R$ 2 bilhões), ocupando a 36° colocação no ranking das equipes mais valorizadas do futebol mundial.
Quem são os 10 jogadores mais valorizados do Mônaco?
- Maghnes Akliouche – 45 milhões de euros (R$ 283,5 milhões)
- Denis Zakaria – 30 milhões de euros (R$ 189 milhões)
- Mika Biereth – 30 milhões de euros (R$ 189 milhões)
- Lamine Camara – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
- Thilo Kehrer – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
- Vanderson – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
- Aleksandr Golovin – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
- Christian Mawissa – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
- Caio Henrique – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
- George Ilenikhena – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
Quem são os 10 jogadores mais valorizados do Manchester City?
- Erling Haaland – 180 milhões de euros (R$ 1,13 bilhão)
- Rodri – 110 milhões de euros (R$ 693 milhões)
- Phil Foden – 100 milhões de euros (R$ 630 milhões)
- Josko Gvardiol – 75 milhões de euros (R$ 472,5 milhões)
- Omar Marmoush – 75 milhões de euros (R$ 472,5 milhões)
- Rúben Dias – 65 milhões de euros (R$ 409,5 milhões)
- Tijjani Reijnders – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões)
- Jérémy Doku – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
- Savinho – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
- Rayan Cherki – 45 milhões de euros (R$ 283,5 milhões)
