O Mônaco vai receber o Manchester City nesta quarta-feira (1°), às 16h, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Confira o levantamento do Lance! e veja qual time é mais valorizado e quem são os jogadores com maior valor de mercado de cada elenco.

A equipe francesa tem um investimento muito menor que o clube inglês. Enquanto o Manchester City possui o quinto elenco mais valioso do mundo, estimado em 1,2 bilhão de euros (R$ 7,5 bilhões), o Mônaco detém um plantel avaliado em 330,8 milhões de euros (R$ 2 bilhões), ocupando a 36° colocação no ranking das equipes mais valorizadas do futebol mundial.

Haaland comemorando seu 50º gol de Champions League (Foto: Darren Staples/AFP)

Quem são os 10 jogadores mais valorizados do Mônaco?

Maghnes Akliouche – 45 milhões de euros (R$ 283,5 milhões) Denis Zakaria – 30 milhões de euros (R$ 189 milhões) Mika Biereth – 30 milhões de euros (R$ 189 milhões) Lamine Camara – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões) Thilo Kehrer – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) Vanderson – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) Aleksandr Golovin – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) Christian Mawissa – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões) Caio Henrique – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões) George Ilenikhena – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)

Quem são os 10 jogadores mais valorizados do Manchester City?