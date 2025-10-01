menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Mônaco e Manchester City: veja diferença no valor de mercado dos times

Diferença nos valores de mercado é quase bilionária

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porVitor Guedes,
Dia 01/10/2025
13:24
Manchester City comemora gol sobre Napoli, pela Champions League (Foto: Darren Staples / AFP)
imagem cameraManchester City comemora gol sobre Napoli, pela Champions League (Foto: Darren Staples / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Mônaco vai receber o Manchester City nesta quarta-feira (1°), às 16h, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Confira o levantamento do Lance! e veja qual time é mais valorizado e quem são os jogadores com maior valor de mercado de cada elenco.

continua após a publicidade

A equipe francesa tem um investimento muito menor que o clube inglês. Enquanto o Manchester City possui o quinto elenco mais valioso do mundo, estimado em 1,2 bilhão de euros (R$ 7,5 bilhões), o Mônaco detém um plantel avaliado em 330,8 milhões de euros (R$ 2 bilhões), ocupando a 36° colocação no ranking das equipes mais valorizadas do futebol mundial.

Haaland comemorando seu 50º gol de Champions League
Haaland comemorando seu 50º gol de Champions League (Foto: Darren Staples/AFP)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Quem são os 10 jogadores mais valorizados do Mônaco?

  1. Maghnes Akliouche – 45 milhões de euros (R$ 283,5 milhões)
  2. Denis Zakaria – 30 milhões de euros (R$ 189 milhões)
  3. Mika Biereth – 30 milhões de euros (R$ 189 milhões)
  4. Lamine Camara – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
  5. Thilo Kehrer – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
  6. Vanderson – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
  7. Aleksandr Golovin – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
  8. Christian Mawissa – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
  9. Caio Henrique – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
  10. George Ilenikhena – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)

Quem são os 10 jogadores mais valorizados do Manchester City?

  1. Erling Haaland – 180 milhões de euros (R$ 1,13 bilhão)
  2. Rodri – 110 milhões de euros (R$ 693 milhões)
  3. Phil Foden – 100 milhões de euros (R$ 630 milhões)
  4. Josko Gvardiol – 75 milhões de euros (R$ 472,5 milhões)
  5. Omar Marmoush – 75 milhões de euros (R$ 472,5 milhões)
  6. Rúben Dias – 65 milhões de euros (R$ 409,5 milhões)
  7. Tijjani Reijnders – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões)
  8. Jérémy Doku – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
  9. Savinho – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
  10. Rayan Cherki – 45 milhões de euros (R$ 283,5 milhões)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias