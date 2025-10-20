Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (20), a agenda do futebol tem como destaque os confrontos pelo Brasileirão, com três partidas movimentando a rodada. Às 19h (de Brasília), o Juventude recebe o RB Bragantino, enquanto, às 19h30, o clássico entre Vasco e Fluminense promete agitar o Maracanã, com transmissão em canais abertos e por streaming. Fechando o dia, às 21h30, o Santos enfrenta o Vitória na Vila Belmiro. Além da liga nacional, o dia também traz duelos pela Série B, Campeonato Inglês, Italiano, Espanhol, Uruguaio, Islandês e pela AFC Champions League Elite.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 20 de outubro de 2025)

AFC Champions League Elite

13h – Al Shorta x Al Ittihad – ESPN 4 e Disney+

15h15 – Al Ahli x Al Gharafa – ESPN 4 e Disney+

Brasileirão (Série A)

19h – Juventude x RB Bragantino – Premiere

19h30 – Vasco x Fluminense – Record, CazéTV e Premiere

21h30 – Santos x Vitória – Sportv e Premiere

Jogos de hoje: Renato Kayser, do Vitória, disputa lance com Guilherme, do Santos, no Barradão, pelo Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Brasileirão Série B

19h30 – Ferroviária x Paysandu – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol (La Liga)

16h – Alavés x Valencia – Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

15h30 – Cádiz x Burgos – Disney+

Campeonato Italiano (Série A)

15h45 – Cremonese x Udinese – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Italiano (Série C)

15h30 – Carpi x Ascoli – FIFA+

Campeonato Inglês (Premier League)

16h – West Ham x Brentford – ESPN e Disney+

Campeonato Uruguaio

16h – Racing x Juventud – Disney+ 19h – Plaza Colonia x Liverpool – Disney+

Campeonato Islandês

16h15 – Fram x Stjarnan – Canal GOAT

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.