Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (20/10/2025)

Veja os jogos televisionados do Brasileirão Série A, B e muito mais

Dia 20/10/2025
07:00
BRASILEIRO A 2025, FLUMINENSE X VASCO
imagem cameraJogadores do Vasco na barreira durante partida contra o Fluminense no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (20), a agenda do futebol tem como destaque os confrontos pelo Brasileirão, com três partidas movimentando a rodada. Às 19h (de Brasília), o Juventude recebe o RB Bragantino, enquanto, às 19h30, o clássico entre Vasco e Fluminense promete agitar o Maracanã, com transmissão em canais abertos e por streaming. Fechando o dia, às 21h30, o Santos enfrenta o Vitória na Vila Belmiro. Além da liga nacional, o dia também traz duelos pela Série B, Campeonato Inglês, Italiano, Espanhol, Uruguaio, Islandês e pela AFC Champions League Elite.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 20 de outubro de 2025)

AFC Champions League Elite

  • 13h – Al Shorta x Al Ittihad – ESPN 4 e Disney+
  • 15h15 – Al Ahli x Al Gharafa – ESPN 4 e Disney+

Brasileirão (Série A)

  • 19h – Juventude x RB Bragantino – Premiere
  • 19h30 – Vasco x Fluminense – Record, CazéTV e Premiere
  • 21h30 – Santos x Vitória – Sportv e Premiere
Jogos de hoje: Renato Kayser, do Vitória, disputa lance com Guilherme, do Santos, no Barradão, pelo Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
Brasileirão Série B

  • 19h30 – Ferroviária x Paysandu – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol (La Liga)

  • 16h – Alavés x Valencia – Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 15h30 – Cádiz x Burgos – Disney+

Campeonato Italiano (Série A)

  • 15h45 – Cremonese x Udinese – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Italiano (Série C)

  1. 15h30 – Carpi x Ascoli – FIFA+

Campeonato Inglês (Premier League)

  • 16h – West Ham x Brentford – ESPN e Disney+

Campeonato Uruguaio

  1. 16h – Racing x Juventud – Disney+
  2. 19h – Plaza Colonia x Liverpool – Disney+

Campeonato Islandês

  • 16h15 – Fram x Stjarnan – Canal GOAT

