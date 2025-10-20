Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (20/10/2025)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (20), a agenda do futebol tem como destaque os confrontos pelo Brasileirão, com três partidas movimentando a rodada. Às 19h (de Brasília), o Juventude recebe o RB Bragantino, enquanto, às 19h30, o clássico entre Vasco e Fluminense promete agitar o Maracanã, com transmissão em canais abertos e por streaming. Fechando o dia, às 21h30, o Santos enfrenta o Vitória na Vila Belmiro. Além da liga nacional, o dia também traz duelos pela Série B, Campeonato Inglês, Italiano, Espanhol, Uruguaio, Islandês e pela AFC Champions League Elite.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 20 de outubro de 2025)
AFC Champions League Elite
- 13h – Al Shorta x Al Ittihad – ESPN 4 e Disney+
- 15h15 – Al Ahli x Al Gharafa – ESPN 4 e Disney+
Brasileirão (Série A)
- 19h – Juventude x RB Bragantino – Premiere
- 19h30 – Vasco x Fluminense – Record, CazéTV e Premiere
- 21h30 – Santos x Vitória – Sportv e Premiere
Brasileirão Série B
- 19h30 – Ferroviária x Paysandu – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol (La Liga)
- 16h – Alavés x Valencia – Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 15h30 – Cádiz x Burgos – Disney+
Campeonato Italiano (Série A)
- 15h45 – Cremonese x Udinese – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Italiano (Série C)
- 15h30 – Carpi x Ascoli – FIFA+
Campeonato Inglês (Premier League)
- 16h – West Ham x Brentford – ESPN e Disney+
Campeonato Uruguaio
- 16h – Racing x Juventud – Disney+
- 19h – Plaza Colonia x Liverpool – Disney+
Campeonato Islandês
- 16h15 – Fram x Stjarnan – Canal GOAT
