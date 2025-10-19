Em brigas diferentes, Juventude e Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (streaming pago). Clique para assistir no Premiere.

O Papo está na 19ª posição, com 23 pontos, a oito pontos do Santos, primeiro time fora da ZR, enquanto o Massa Bruta ocupa a 10ª colocação, com 36 pontos, sete pontos atrás do Bahia, última equipe dentro do G-6.

Ficha do jogo JUV BRA Brasileirão 29ª rodada

Como chegam os dois times?

O Juventude perdeu do Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, e aumentou o jejum de vitória para sete jogos, sendo dois empates e cinco derrotas (três seguidas). A última vitória foi por 1 a 0 diante do Ceará, no Castelão, em 30 de agosto, pela 29ª rodada. Já em casa, o Papo não vence desde 20 de agosto, no 2 a 0 contra o Vasco.

Para o jogo, Thiago Carpini tem a baixa do goleiro Jandrei e do lateral-esquerdo Alan Ruschel, suspensos pelo terceiro cartão amarelo e expulsão, respectivamente. Guruceaga e Marcelo Hermes entram no time. Já o zagueiro Rodrigo Sam retorna de suspensão para a saída de Cipriano.

O Bragantino vem de goleada sofrida por 5 a 1 para o Palmeiras, no Allianz Parque, e está invicto há seis jogos, com quatro triunfos e dois empates. O Massa Bruta tem apenas uma vitória nos últimos sete jogos: o 1 a 0 Grêmio, em 10 de outubro, pela 27ª rodada.

O treinador Fernando Seabra tem os desfalques do zagueiro Guzmán Rodríguez, que sofreu uma lesão no ligamento anterior cruzado (LCA) do joelho esquerdo e passará por cirurgia, e o atacante Lucas Barbosa, suspenso. Por outro lado, o lateral-direito Nathan Mendes volta de suspensão, e o atacante Nacho Laquintana retornou da seleção uruguaia. Alix Vinícius deve ser a novidade na zaga.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X BRAGANTINO

29ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Segunda-feira (20), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Premiere (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Guruceaga; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Luis Mandaca; Gabriel Taliari, Rafael Bilu e Gilberto.

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Juninho Capixaba, Eric Ramires e Jhon Jhon; Laquintana e Thiago Borbas.