Santos e Vitória fazem confronto direto na parte de baixo da tabela do Brasileirão a partir das 21h30 desta segunda-feira (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Enquanto o Santos é o 16º colocado, com 31 pontos, o Vitória vem logo atrás, com 28, mas tem duas vitórias a menos e um jogo a mais.

Ficha do jogo SAN VIT 29ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Segunda-feira, 20 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília) Local Vila Belmiro, Santos Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Maira Mastella Moreira (RS) e Gizeli Casaril (SC) Var Emerson de Almeida Ferreira (MG) Onde assistir

Como chega o Santos?

Depois de vencer com autoridade o clássico contra o Corinthians, por 3 a 1, o Santos ganhou um respiro, mas ainda segue ameaçado pela zona de rebaixamento. A situação, inclusive, pode se agravar ainda mais nesta segunda, já que o Vitória é o 17º colocado.

continua após a publicidade

Para tentar afastar esse risco, Vojvoda terá os retornos do atacante Tiquinho Soares, suspenso no clássico, e do zagueiro Alexis Duarte, que estava com a seleção paraguaia. Por outro lado, ele não poderá contar com João Schmidt, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O reserva imediato, o volante Tomás Rincón, é dúvida, já que segue em transição física após um edema muscular na panturrilha esquerda. A opção natural seria Willian Arão, que atua na posição, mas pouco jogou na temporada por lesões. Gabriel Bontempo e Victor Hugo também são opções, embora a escolha de qualquer um dos dois obrigaria Zé Rafael a recuar e atuar como primeiro volante. Quem também desfalca o time é o meia-atacante Neymar, em recuperação de lesão na coxa.

continua após a publicidade

Vojvoda e Zé Rafael em treino do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

➡️Santos x Vitória: Vojvoda busca melhor desempenho pessoal em jogo decisivo

Como vem o Vitória?

Já o Vitória de Jair Ventura chega embalado e com esperanças renovadas depois de ganhar o clássico contra o Bahia por 2 a 1, na última quinta-feira, no Barradão. Uma vitória nesta segunda faz o time igualar o Santos no número de pontos.

O treinador, no entanto, vai ter dor de cabeça para montar o time diante do alto número de desfalques. O volante Dudu, o zagueiro Camutanga e os atacantes Renato Kayzer e Erick estão suspensos do jogo. Esses três últimos, inclusive, são titulares. A boa notícia para Jair Ventura são os retornos do zagueiro Lucas Halter e do atacante Carlinhos, que cumpriram suspensão no Ba-Vi.

Jair Ventura comanda treino do Vitória no Barradão; veja abaixo onde assistir o jogo contra o Santos (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️Vitória busca feito inédito contra o Santos pelo Brasileirão

Confira arbitragem e prováveis times de Santos x Vitória

SANTOS x VITÓRIA

29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos;

📺 Onde assistir Santos x Vitória: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Gizeli Casaril (SC);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

⚽ Prováveis escalações

SANTOS (Técnico: Vojvoda):

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (Bontempo ou Victor Hugo), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas e Ronald (Pepê/Matheuzinho); Aitor Cantalapiedra, Osvaldo e Renzo López.