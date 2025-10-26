GP do México de F1: quando, horário e onde assistir à corrida

A Fórmula 1 (F1) realiza, neste domingo (26), a corrida do Grande Prêmio (GP) do México, 20ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece na Cidade do México, no Circuito Hermanos Rodríguez, às 17h (de Brasília). Lando Norris larga na pole position, seguido de Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Bortoleto se classificou em 16º. A corrida terá transmissão da Band e F1TV. O Lance! acompanha ao vivo!

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na classificação, Norris assumiu a ponta nos últimos minutos da sessão, em uma volta de 1:15:586, que o garantiu a pole. Em momentos finais de várias ultrapassagens, Hamilton chegou ao segundo lugar e empurrou Leclerc para o terceiro. A classificatória ocorreu sem intercorrências.

Gabriel Bortoleto teve a primeira volta deletada após exceder o limite da pista. O brasileiro foi eliminado no Q1 e largará no 16º lugar.

Como foi a classificação do GP do México de F1?

Q1

No início da sessão, Lando Norris assumiu a primeira posição, mas foi ultrapassado por Isack Hadjar, que terminou na frente. Gabriel Bortoleto teve a primeira volta deletada após exceder o limite da pista. O brasileiro foi eliminado no Q1 e largará no 16º lugar. Eliminados: Bortoleto (16º), Albon (17º), Gasly (18º), Stroll (19º) e Colapinto (20º).

continua após a publicidade

No GP do México, Lewis Hamilton alcança feito inédito da temporada

Q2

Norris começou a liderar faltando 9 minutos para o fim do Q2 e assim seguiu até o final. Verstappen chegou a assumir a segunda colocação, mas foi Hamilton quem terminou como segundo. Eliminados: Tsunoda (11º), Ocon (12º), Hulkenberg (13º), Alonso (14º) e Lawson (15º).

Q3

Norris foi o primeiro a assumir a ponta, mas logo perdeu a posição para Leclerc. Em ótima volta, o britânico recuperou e garantiu a pole position do GP do México. Em segundo, ficou Leclerc e, em terceiro, Lewis Hamilton, que também conquistou a posição no final da sessão classificatória.

continua após a publicidade

Ficha técnica - GP do México de F1: horário e onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

GP do México

20ª rodada - F1

📆 Data e horário: domingo, 26 de outubro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Cidade do México, no Circuito Hermanos Rodríguez

👁️ Onde assistir: Band e F1TV

Confira classificação completa