Onde Assistir

Athletico x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B

Furacão e Onça Pintada estão separados por 18 pontos na Série B

Curitiba (PR)
Dia 26/10/2025
18:00
Ficha técnica: Athletico x Amazonas
Athletico e Amazonas jogam pela Série B, em Curitiba. Foto: Arte/Lance!
Athletico e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo fechamento da 34ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

O Furacão ocupa a sétima posição, com 50 pontos, a quatro pontos do Remo, último time dentro do G-4, enquanto a Onça Pintada está na 19ª colocação, com 32 pontos, e ainda sonha com acesso.

Athletico x Amazonas

Escudo&#8211;ATHLETICO-PR
CAP
Amazonas-escudo-onde-assistir
AMA
34ª rodada
Série B do Brasileiro
Data e Hora
Segunda-feira, 27 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
Local
Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Árbitro
Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Assistentes
Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)
Var
Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Onde assistir
Disney+

Como chegam os dois times?

O Athletico empatou em 0 a 0 com o Coritiba, no Couto Pereira, e não vence há quatro rodadas, com duas derrotas e dois empates (seguidos). A última vitória na Série B foi por 1 a 0 diante do Operário-PR, em casa, em 27 de setembro, pela 29ª rodada.

O técnico Odair Hellmann tem os desfalques do meia Zapelli e do atacante Viveros, suspensos. Já o zagueiro Carlos Terán e o atacante Mendoza retornam de suspensão.

O Amazonas vem de empate em 0 a 0 com o Novorizontino, no estádio Carlos Zamith, e está há dois jogos sem vencer, com uma derrota e uma igualdade - a Onça Pintada não vence desde o 2 a 1 diante do Criciúma, em casa, em 7 de outubro, pela 31ª rodada. Fora de casa, o último triunfo foi em 25 de agosto, diante do Avaí, por 2 a 1, na 23ª rodada.

Para o jogo, o técnico Márcio Zanardi tende a manter a mesma escalação da última rodada. A única dúvida é a entrada do meia Rafael Tavares na vaga de algum dos três volantes.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre Athletico e Amazonas pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO X AMAZONAS
34ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Segunda-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Aguirre, Arthur Dias e Carlos Terán; Benavídez, Dudu, Patrick e Léo Derik; Mendoza (Leozinho), Luiz Fernando e Julimar.

AMAZONAS (Técnico: Márcio Zanardi)
Renan; Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Erick Varão, PH e Domingos (Rafael Tavares); Diego Torres, Kevin Ramírez e Henrique Almeida.

