Com brasileiros fora, Real Madrid divulga escalação para jogo de La Liga

Buscando reagir após a dura derrota para o Liverpool na Champions League, o Real Madrid visita o Rayo Vallecano neste domingo em um duelo que promete alta tensão. Mesmo com desfalques importantes, o técnico Xabi Alonso divulgou a escalação com mudanças pontuais e mantém força máxima para defender a liderança de La Liga.

Apesar do revés em Anfield, o momento do time no campeonato espanhol é quase impecável: são 10 vitórias em 11 jogos, com apenas uma derrota. O desempenho tem sustentado o clube no topo da tabela, cinco pontos à frente do Barcelona, mas a pressão é evidente. O Real chega a Vallecas sem margem para tropeços após três partidas sem vencer em casa.

Jogadores do Real Madrid e Liverpool em disputa, na Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Entre as alterações, destacam-se as entradas de Asencio e Brahim. O primeiro substitui Militão na zaga, enquanto o segundo assume a ponta direita do ataque. A escolha de Xabi Alonso por preservar o zagueiro brasileiro reflete cautela. Militão, que foi um dos destaques contra o Liverpool, ainda tem sua minutagem controlada após dois rompimentos de ligamento cruzado.

A zaga, portanto, será formada por Asencio e Huijsen, com o técnico demonstrando confiança no jovem defensor, apesar da atuação irregular no meio da semana. No ataque, a principal dupla segue intocável: Vini Jr e Mbappé lideram a linha ofensiva, enquanto Bellingham atua centralizado na criação.

As mudanças, porém, significam más notícias para os brasileiros Rodrygo e Endrick, que permanecem no banco mesmo com a lesão de Mastantuono. Rodrygo, que prefere atuar pela esquerda, perdeu espaço com o ótimo momento de Vini Jr. Já Endrick ter sido elogiado jogando pela direita, segue na disputa por uma vaga centralizada, com Mbappé e Gonzalo García.

Veja a escalação do Real Madrid ⚪⚪

⚽ GOL: Courtois

⚽ LTD: Valverde

⚽ ZAG: Asencio

⚽ ZAG: Militão

⚽ LTE: Carreras

⚽ MEI: Camavinga

⚽ MEI: Arda Güler

⚽ MEI: Brahim

⚽ MEI: Bellingham

⚽ ATA: Vini Jr

⚽ ATA: Mbappé

🪑RESERVAS: Lunin, Sergio Meste; Éder Militão, Alaba, Trent, Fran García, Mendy; Ceballos; Gonzalo, Endrick, Rodrygo

