Com brasileiros fora, Real Madrid divulga escalação para jogo de La Liga
Éder Militão perde a titularidade; Rodrygo e Endrick seguem no banco
Buscando reagir após a dura derrota para o Liverpool na Champions League, o Real Madrid visita o Rayo Vallecano neste domingo em um duelo que promete alta tensão. Mesmo com desfalques importantes, o técnico Xabi Alonso divulgou a escalação com mudanças pontuais e mantém força máxima para defender a liderança de La Liga.
Apesar do revés em Anfield, o momento do time no campeonato espanhol é quase impecável: são 10 vitórias em 11 jogos, com apenas uma derrota. O desempenho tem sustentado o clube no topo da tabela, cinco pontos à frente do Barcelona, mas a pressão é evidente. O Real chega a Vallecas sem margem para tropeços após três partidas sem vencer em casa.
Entre as alterações, destacam-se as entradas de Asencio e Brahim. O primeiro substitui Militão na zaga, enquanto o segundo assume a ponta direita do ataque. A escolha de Xabi Alonso por preservar o zagueiro brasileiro reflete cautela. Militão, que foi um dos destaques contra o Liverpool, ainda tem sua minutagem controlada após dois rompimentos de ligamento cruzado.
A zaga, portanto, será formada por Asencio e Huijsen, com o técnico demonstrando confiança no jovem defensor, apesar da atuação irregular no meio da semana. No ataque, a principal dupla segue intocável: Vini Jr e Mbappé lideram a linha ofensiva, enquanto Bellingham atua centralizado na criação.
As mudanças, porém, significam más notícias para os brasileiros Rodrygo e Endrick, que permanecem no banco mesmo com a lesão de Mastantuono. Rodrygo, que prefere atuar pela esquerda, perdeu espaço com o ótimo momento de Vini Jr. Já Endrick ter sido elogiado jogando pela direita, segue na disputa por uma vaga centralizada, com Mbappé e Gonzalo García.
Veja a escalação do Real Madrid ⚪⚪
⚽ GOL: Courtois
⚽ LTD: Valverde
⚽ ZAG: Asencio
⚽ ZAG: Militão
⚽ LTE: Carreras
⚽ MEI: Camavinga
⚽ MEI: Arda Güler
⚽ MEI: Brahim
⚽ MEI: Bellingham
⚽ ATA: Vini Jr
⚽ ATA: Mbappé
🪑RESERVAS: Lunin, Sergio Meste; Éder Militão, Alaba, Trent, Fran García, Mendy; Ceballos; Gonzalo, Endrick, Rodrygo
