Futebol Internacional

Jornal sobre astro do Real Madrid: 'Consegue o que quer'

Valverde irá voltar a atuar no meio-campo

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 09/11/2025
10:57
Jude Bellingham beija Federico Valverde (à esquerda) ao comemorar o terceiro gol do Real Madrid (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
Jude Bellingham beija Federico Valverde (à esquerda) ao comemorar o terceiro gol do Real Madrid (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
O retorno de Fede Valverde ao meio-campo do Real Madrid ganhou destaque nas páginas do jornal espanhol "Diario AS", que ressaltou o uruguaio como um jogador que "consegue o que quer". Após semanas atuando improvisado na lateral direita, o camisa 8 volta à posição de origem, onde é considerado peça essencial no esquema de Xabi Alonso.

Com as lesões de Carvajal e Trent Alexander-Arnold, Alonso havia encontrado em Valverde uma solução emergencial para o lado direito da defesa. A adaptação foi eficiente – o uruguaio mostrou disciplina tática, força física e leitura de jogo –, mas o AS destaca que ele "nunca deixou de ser um meio-campista atuando fora de lugar".

Valverde comemora segundo gol do Real Madrid sobre o RB Salzburg no Mundial
Valverde comemora segundo gol do Real Madrid sobre o RB Salzburg no Mundial (Foto: Franck Fife/AFP)

Valverde disputou 14 partidas nesta temporada e atuou seis vezes na lateral, somando compromissos pela La Liga e pela Champions League. Sob o comando de Carlo Ancelotti, já havia sido utilizado assim em 15 dos 65 jogos do ano anterior, com dois gols e quatro assistências. Ainda assim, segundo o jornal, o uruguaio sempre deixou clara sua preferência pelo meio-campo, onde pode influenciar mais a construção ofensiva e controlar o ritmo do time.

Fede volta ao território onde é mais decisivo

O "Gavião", apelido que reflete sua intensidade segundo o AS, é visto como o motor do Real Madrid. Sua capacidade de transitar de área a área, unindo recuperação e criação, o torna indispensável para a equipe. A volta ao meio-campo coincide com a lesão de Tchouaméni, abrindo espaço para Valverde reassumir o protagonismo central.

Em entrevista recente, após a derrota em Anfield, o uruguaio demonstrou respeito pela função improvisada, mas sem esconder sua preferência.

– Procuro aproveitar e desfrutar desta posição. É verdade que hoje eu precisava ter avançado um pouco mais, criado mais oportunidades, mas fiquei um pouco receoso na defesa. Estou me saindo bem, mas quero continuar aprendendo – afirmou.

