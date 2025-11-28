Vini Jr manda recado após festa da torcida do Flamengo antes de final da Libertadores
Atacante revelado pelo Fla é o atual vencedor do prêmio The Best
Às vésperas da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, diversas personalidades do mundo do futebol têm enviado mensagens de apoio aos finalistas. Desta vez, quem se manifestou foi Vini Jr., atacante do Real Madrid, que deixou sua torcida ao clube que o formou.
Revelado pelo Flamengo, o jogador voltou a demonstrar sua forte conexão com o rubro-negro carioca. Mesmo distante do Rio de Janeiro, Vini Jr. publicou em suas redes sociais a mensagem "SEMPRE FLAMENGO", acompanhada de uma imagem da festa realizada pela torcida antes da viagem do time para Lima, palco da decisão continental.
Jornalistas cravam placar da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo
O Lance! entrou em contato com jornalistas renomados, e os profissionais apontaram seus palpites para a grande decisão.
Como era de se esperar, o equilíbrio foi grande no palpitômetro. Apesar do Rubro-Negro levar vantagem em relação ao Verdão, a maioria dos jornalistas apontou um placar apertado na batalha do Estádio Monumental "U".
A equipe de Filipe Luís vive um momento melhor no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, o time comandado por Abel Ferreira perdeu três jogos e empatou dois. Na semifinal da Libertadores, porém, o Verdão conquistou uma classificação heroica contra a LDU.
Palpitômetro dos jornalistas
- Mauro Beting - Palmeiras 2 x 1 Flamengo
- José Illan - Empate por 2 a 2
- Luiz Henrique Romangolli - Empate por 2 a 2 (Rubro-Negro leva nos pênaltis)
- Pedro Ivo - Rubro-Negro 2 x 1 Alviverde (com gol na prorrogação)
- André Hernan - Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Alviverde leva nos pênaltis)
- Beto Jr - Flamengo 3 x 1 Palmeiras
- Victor Canedo - Rubro-Negro 3 x 1 Avlviverde
- Alexandre Praetzel - Flamengo 1 x 0 Palmeiras
- Paulo Vinicius Coelho - Palmeiras 3 x 1 Flamengo
- Fernando Campos - Rubro-Negro 3 x 1 Alviverde
- Linhares Jr - Flamengo 3 x 0 Palmeiras
