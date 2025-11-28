menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Vini Jr manda recado após festa da torcida do Flamengo antes de final da Libertadores

Atacante revelado pelo Fla é o atual vencedor do prêmio The Best

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 28/11/2025
12:44
Rodinei e Vini Jr - Flamengo
imagem cameraRodinei e Vini Jr juntos pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Às vésperas da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, diversas personalidades do mundo do futebol têm enviado mensagens de apoio aos finalistas. Desta vez, quem se manifestou foi Vini Jr., atacante do Real Madrid, que deixou sua torcida ao clube que o formou.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Revelado pelo Flamengo, o jogador voltou a demonstrar sua forte conexão com o rubro-negro carioca. Mesmo distante do Rio de Janeiro, Vini Jr. publicou em suas redes sociais a mensagem "SEMPRE FLAMENGO", acompanhada de uma imagem da festa realizada pela torcida antes da viagem do time para Lima, palco da decisão continental.

continua após a publicidade
Post de Vini Jr em apoio ao Flamengo após o Aerofla (Foto: Reprodução)
Post de Vini Jr em apoio ao Flamengo após o Aerofla (Foto: Reprodução)

Jornalistas cravam placar da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Lance! entrou em contato com jornalistas renomados, e os profissionais apontaram seus palpites para a grande decisão.

Como era de se esperar, o equilíbrio foi grande no palpitômetro. Apesar do Rubro-Negro levar vantagem em relação ao Verdão, a maioria dos jornalistas apontou um placar apertado na batalha do Estádio Monumental "U".

A equipe de Filipe Luís vive um momento melhor no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, o time comandado por Abel Ferreira perdeu três jogos e empatou dois. Na semifinal da Libertadores, porém, o Verdão conquistou uma classificação heroica contra a LDU.

continua após a publicidade

Palpitômetro dos jornalistas

  1. Mauro Beting - Palmeiras 2 x 1 Flamengo
  2. José Illan - Empate por 2 a 2
  3. Luiz Henrique Romangolli - Empate por 2 a 2 (Rubro-Negro leva nos pênaltis)
  4. Pedro Ivo - Rubro-Negro 2 x 1 Alviverde (com gol na prorrogação)
  5. André Hernan - Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Alviverde leva nos pênaltis)
  6. Beto Jr - Flamengo 3 x 1 Palmeiras
  7. Victor Canedo - Rubro-Negro 3 x 1 Avlviverde
  8. Alexandre Praetzel - Flamengo 1 x 0 Palmeiras
  9. Paulo Vinicius Coelho - Palmeiras 3 x 1 Flamengo
  10. Fernando Campos - Rubro-Negro 3 x 1 Alviverde
  11. Linhares Jr - Flamengo 3 x 0 Palmeiras

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias