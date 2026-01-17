menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (17/01/2026)

Veja os jogos televisionados deste sábado (16)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/01/2026
07:00
City abre o placar contra o United no clássico de Manchester
imagem cameraManchester City e Manchester United durante clássico na Premier League (Foto: AFP)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (17), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os dos estaduais ao redor do Brasil, Campeonato Inglês, Alemão, Francês, Espanhol e entre outros ao redor do mundo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado-feira, 17 de janeiro de 2026)

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Nuremberg x Elversberg – 9h – OneFootball
Preussen Münster x Karlsruher – 9h – OneFootball
Dynamo Dresden x Greuther Fürth – 9h – OneFootball
Hertha Berlin x Schalke 04 – 16h30 – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Inglês

Manchester United x Manchester City – 9h30 – Disney+
Chelsea x Brentford – 12h – ESPN e Disney+
Liverpool x Burnley – 12h – ESPN 4 e Disney+
Leeds x Fulham – 12h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Tottenham x West Ham – 12h – Disney+
Sunderland x Crystal Palace – 12h – Disney+
Nottingham Forest x Arsenal – 14h30 – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Coventry x Leicester – 9h30 – ESPN 4 e Disney+
Oxford United x Bristol City – 12h – Disney+
Swansea x Birmingham – 14h30 – Disney+

Campeonato Espanhol

Real Madrid x Levante – 10h – ESPN e Disney+
Mallorca x Athletic Bilbao – 12h15 – ESPN 2 e Disney+
Osasuna x Oviedo – 14h30 – Disney+
Betis x Villarreal – 17h – Xsports e Disney+

Jogos de hoje: o Real Madrid entra em campo em jogo válido por La Liga (Foto: Fadel Senna/AFP)
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Ceuta x Valladolid – 10h – Disney+
Cultural Leonesa x Sporting Gijón – 12h15 – Disney+

Campeonato Francês

Lens x Auxerre – 13h – CazéTV

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

Troyes x Reims – 10h – SportyNet (YouTube)

Campeonato Holandês

Ajax x Go Ahead Eagles – 12h30 – Disney+
PEC Zwolle x AZ Alkmaar – 14h45 – Disney+
Fortuna Sittard x PSV – 16h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Holandês Feminino

Twente (F) x Ajax (F) – 10h – N Sports

Campeonato Saudita

Al Fayha x Damac – 10h35 – Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Al Kholood x Al Ahli – 12h10 – Canal GOAT
Al Nassr x Al Shabab – 14h30 – Canal GOAT, Sportv 3, Band, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Italiano

Udinese x Inter de Milão – 11h – CazéTV e Disney+
Napoli x Sassuolo – 14h – ESPN 4 e Disney+
Cagliari x Juventus – 16h45 – ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

Hoffenheim x Bayer Leverkusen – 11h30 – Canal GOAT, Sportv e OneFootball
Borussia Dortmund x St. Pauli – 11h30 – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Hamburgo x Borussia Mönchengladbach – 11h30 – OneFootball
Colônia x Mainz – 11h30 – OneFootball
Wolfsburg x Heidenheim – 11h30 – OneFootball
RB Leipzig x Bayern – 14h30 – Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball

Campeonato Turco

Galatasaray x Gaziantep – 14h – Disney+

Copa Africana de Nações

Egito x Nigéria – 13h – BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Paranaense

Athletico-PR x Coritiba – 16h – Ric Record e Canal GOAT
Foz do Iguaçu x Andraus – 17h – Canal GOAT
Londrina x Galo Maringá – 17h30 – Canal GOAT
Maringá x Azuriz – 18h30 – Canal GOAT

Campeonato Baiano

Bahia x Galícia – 16h – TV Brasil, TVE Bahia e TV Green

Campeonato Paulista

Primavera x Novorizontino – 16h – HBO Max
Portuguesa x Velo Clube – 17h – HBO Max
Capivariano x Ponte Preta – 18h30 – HBO Max
Palmeiras x Mirassol – 20h30 – Record, CazéTV e HBO Max

Campeonato Goiano

Anápolis x Vila Nova – 16h – Canal GOAT

Campeonato Alagoano

ASA x CSA – 16h – TV Pajuçara e SportyNet

Campeonato Potiguar

ABC x Santa Cruz de Natal – 16h – TV Tropical e Canal GOAT

Campeonato Pernambucano

Decisão x Jaguar – 16h – TV FPF Betnacional
Santa Cruz x Vitória-PE – 17h – Canal GOAT e TV FPF Betnacional

Campeonato Gaúcho

Inter de Santa Maria x Juventude – 16h30 – Sportv e Premiere
Grêmio x São Luiz – 19h – Sportv e Premiere

Campeonato Cearense

Ceará x Iguatu – 16h30 – Canal GOAT, ge.globo/ce e TVC
Maranguape x Floresta – 19h – FCFTV

Campeonato Amazonense

Parintins x Princesa do Solimões – 16h30 – N Sports

Campeonato Mineiro

Cruzeiro x Uberlândia – 18h30 – SportyNet (TV e YouTube) e Premiere

Campeonato Carioca

Boavista x Fluminense – 18h30 – ge tv e Premiere
Bangu x Madureira – 18h30 – Premiere
Volta Redonda x Flamengo – 21h30 – Sportv e Premiere

Série Rio de La Plata

Unión Santa Fé x Defensor – 18h – Disney+
San Lorenzo x Cerro Porteño – 20h – Disney+
Independiente x Montevideo Wanderers – 21h – Disney+

Série Colômbia

Cúcuta Deportivo x Huracán – 18h15 – Disney+

Copinha (Oitavas de Final)

Grêmio x América-RN – 18h30 – Xsports
Ceará x XV de Jaú – 20h45 – Xsports
Cruzeiro x Santos – 21h30 – CazéTV

Amistoso

Peñarol x River Plate – 22h – Disney+

Campeonato Mexicano

Cruz Azul x Puebla – 0h – SportyNet (TV e YouTube)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

