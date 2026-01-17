Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (17/01/2026)
Veja os jogos televisionados deste sábado (16)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (17), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os dos estaduais ao redor do Brasil, Campeonato Inglês, Alemão, Francês, Espanhol e entre outros ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado-feira, 17 de janeiro de 2026)
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Nuremberg x Elversberg – 9h – OneFootball
Preussen Münster x Karlsruher – 9h – OneFootball
Dynamo Dresden x Greuther Fürth – 9h – OneFootball
Hertha Berlin x Schalke 04 – 16h30 – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês
Manchester United x Manchester City – 9h30 – Disney+
Chelsea x Brentford – 12h – ESPN e Disney+
Liverpool x Burnley – 12h – ESPN 4 e Disney+
Leeds x Fulham – 12h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Tottenham x West Ham – 12h – Disney+
Sunderland x Crystal Palace – 12h – Disney+
Nottingham Forest x Arsenal – 14h30 – ESPN e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Coventry x Leicester – 9h30 – ESPN 4 e Disney+
Oxford United x Bristol City – 12h – Disney+
Swansea x Birmingham – 14h30 – Disney+
Campeonato Espanhol
Real Madrid x Levante – 10h – ESPN e Disney+
Mallorca x Athletic Bilbao – 12h15 – ESPN 2 e Disney+
Osasuna x Oviedo – 14h30 – Disney+
Betis x Villarreal – 17h – Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Ceuta x Valladolid – 10h – Disney+
Cultural Leonesa x Sporting Gijón – 12h15 – Disney+
Campeonato Francês
Lens x Auxerre – 13h – CazéTV
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
Troyes x Reims – 10h – SportyNet (YouTube)
Campeonato Holandês
Ajax x Go Ahead Eagles – 12h30 – Disney+
PEC Zwolle x AZ Alkmaar – 14h45 – Disney+
Fortuna Sittard x PSV – 16h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Holandês Feminino
Twente (F) x Ajax (F) – 10h – N Sports
Campeonato Saudita
Al Fayha x Damac – 10h35 – Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Al Kholood x Al Ahli – 12h10 – Canal GOAT
Al Nassr x Al Shabab – 14h30 – Canal GOAT, Sportv 3, Band, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Italiano
Udinese x Inter de Milão – 11h – CazéTV e Disney+
Napoli x Sassuolo – 14h – ESPN 4 e Disney+
Cagliari x Juventus – 16h45 – ESPN e Disney+
Campeonato Alemão
Hoffenheim x Bayer Leverkusen – 11h30 – Canal GOAT, Sportv e OneFootball
Borussia Dortmund x St. Pauli – 11h30 – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Hamburgo x Borussia Mönchengladbach – 11h30 – OneFootball
Colônia x Mainz – 11h30 – OneFootball
Wolfsburg x Heidenheim – 11h30 – OneFootball
RB Leipzig x Bayern – 14h30 – Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
Campeonato Turco
Galatasaray x Gaziantep – 14h – Disney+
Copa Africana de Nações
Egito x Nigéria – 13h – BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Paranaense
Athletico-PR x Coritiba – 16h – Ric Record e Canal GOAT
Foz do Iguaçu x Andraus – 17h – Canal GOAT
Londrina x Galo Maringá – 17h30 – Canal GOAT
Maringá x Azuriz – 18h30 – Canal GOAT
Campeonato Baiano
Bahia x Galícia – 16h – TV Brasil, TVE Bahia e TV Green
Campeonato Paulista
Primavera x Novorizontino – 16h – HBO Max
Portuguesa x Velo Clube – 17h – HBO Max
Capivariano x Ponte Preta – 18h30 – HBO Max
Palmeiras x Mirassol – 20h30 – Record, CazéTV e HBO Max
Campeonato Goiano
Anápolis x Vila Nova – 16h – Canal GOAT
Campeonato Alagoano
ASA x CSA – 16h – TV Pajuçara e SportyNet
Campeonato Potiguar
ABC x Santa Cruz de Natal – 16h – TV Tropical e Canal GOAT
Campeonato Pernambucano
Decisão x Jaguar – 16h – TV FPF Betnacional
Santa Cruz x Vitória-PE – 17h – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Campeonato Gaúcho
Inter de Santa Maria x Juventude – 16h30 – Sportv e Premiere
Grêmio x São Luiz – 19h – Sportv e Premiere
Campeonato Cearense
Ceará x Iguatu – 16h30 – Canal GOAT, ge.globo/ce e TVC
Maranguape x Floresta – 19h – FCFTV
Campeonato Amazonense
Parintins x Princesa do Solimões – 16h30 – N Sports
Campeonato Mineiro
Cruzeiro x Uberlândia – 18h30 – SportyNet (TV e YouTube) e Premiere
Campeonato Carioca
Boavista x Fluminense – 18h30 – ge tv e Premiere
Bangu x Madureira – 18h30 – Premiere
Volta Redonda x Flamengo – 21h30 – Sportv e Premiere
Série Rio de La Plata
Unión Santa Fé x Defensor – 18h – Disney+
San Lorenzo x Cerro Porteño – 20h – Disney+
Independiente x Montevideo Wanderers – 21h – Disney+
Série Colômbia
Cúcuta Deportivo x Huracán – 18h15 – Disney+
Copinha (Oitavas de Final)
Grêmio x América-RN – 18h30 – Xsports
Ceará x XV de Jaú – 20h45 – Xsports
Cruzeiro x Santos – 21h30 – CazéTV
Amistoso
Peñarol x River Plate – 22h – Disney+
Campeonato Mexicano
Cruz Azul x Puebla – 0h – SportyNet (TV e YouTube)
