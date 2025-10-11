menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (11/10/2025)

Veja os jogos televisionados deste sábado (11)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
06:00
Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
imagem cameraVitor Roque e Flaco López comemoram gol pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (11), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B e C do Brasileirão, das Eliminatórias europeias e entre outros mais.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 11 de outubro de 2025)

Brasileirão

Palmeiras x Juventude – 19h – Sportv e Premiere

➡️Clique para assistir no Sportv

Eliminatórias Europeias

Letônia x Andorra – 10h – Sportv
Hungria x Armênia – 13h – Sportv
Noruega x Israel – 13h – ESPN e Disney+
Bulgária x Turquia – 15h45 – Disney+
Espanha x Geórgia – 15h45 – Sportv
Estônia x Itália – 15h45 – Disney+
Portugal x Irlanda – 15h45 – ESPN e Disney+
Sérvia x Albânia – 15h45 – Disney+

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Disney+

Jogos de hoje: Portugal enfrenta a Irlanda nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)
Jogos de hoje: Portugal enfrenta a Irlanda nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)

Brasileirão Série B

Athletic x Goiás – 16h – ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série C

Caxias x Floresta – 17h – DAZN e SportyNet+
Londrina x São Bernardo – 17h – DAZN e SportyNet+
Náutico x Brusque – 17h – DAZN e SportyNet (YouTube)
Ponte Preta x Guarani – 17h – DAZN e SportyNet (YouTube)

Eliminatórias da Eurocopa sub-17

Noruega sub-17 x Moldávia sub-18 – 9h – FIFA+

Eliminatórias da Eurocopa sub-19

Israel sub-19 x Eslovênia sub-19 – 10h30 – FIFA+
Alemanha sub-19 x Kosovo sub-19 – 14h – FIFA+

Eliminatórias da Eurocopa sub-17

Bélgica sub-17 x Bielorrússia sub-17 – 14h – FIFA+

Campeonato Uruguaio

Liverpool x Racing – 12h30 – Disney+
Cerro Largo x Boston River – 15h – Disney+
Miramar Misiones x Peñarol – 18h – Disney+
Cerro x Defensor Sporting – 20h30 – Disney+

continua após a publicidade

Campeonato Inglês (quarta divisão)

Oldham x Barrow – 13h30 – Disney+

Campeonato Argentino

Barracas Central x Boca Juniors – 14h30 – ESPN 3 e Disney+
Banfield x Racing – 19h – ESPN e Disney+

Campeonato Holandês (segunda divisão)

Cambuur x De Graafschap – 16h – Canal CaloSalvador (YouTube)

Copa Paulista (Final)

XV de Piracicaba x Primavera – 18h – TV Gazeta e Metrópoles, Paulistão e Ulisses TV (YouTube)

NWSL (Liga feminina dos EUA)

Kansas City Current (F) x Gotham FC (F) – 18h – Canal GOAT

MLS

Orlando City x Vancouver Whitecaps – 20h30 – Apple TV+
Seattle Sounders x Real Salt Lake – 22h30 – Apple TV+
Los Angeles Galaxy x FC Dallas – 23h30 – Apple TV+

Campeonato Alemão feminino

Wolfsburg (F) x Bayern de Munique (F) – 10h – DAZN

Campeonato Italiano feminino

Juventus (F) x Como (F) – 10h – Canal GOAT
Fiorentina (F) x Inter de Milão (F) – 12h30 – Canal GOAT

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias