Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (11), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B e C do Brasileirão, das Eliminatórias europeias e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 11 de outubro de 2025)
Brasileirão
Palmeiras x Juventude – 19h – Sportv e Premiere
Eliminatórias Europeias
Letônia x Andorra – 10h – Sportv
Hungria x Armênia – 13h – Sportv
Noruega x Israel – 13h – ESPN e Disney+
Bulgária x Turquia – 15h45 – Disney+
Espanha x Geórgia – 15h45 – Sportv
Estônia x Itália – 15h45 – Disney+
Portugal x Irlanda – 15h45 – ESPN e Disney+
Sérvia x Albânia – 15h45 – Disney+
Brasileirão Série B
Athletic x Goiás – 16h – ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Série C
Caxias x Floresta – 17h – DAZN e SportyNet+
Londrina x São Bernardo – 17h – DAZN e SportyNet+
Náutico x Brusque – 17h – DAZN e SportyNet (YouTube)
Ponte Preta x Guarani – 17h – DAZN e SportyNet (YouTube)
Eliminatórias da Eurocopa sub-17
Noruega sub-17 x Moldávia sub-18 – 9h – FIFA+
Eliminatórias da Eurocopa sub-19
Israel sub-19 x Eslovênia sub-19 – 10h30 – FIFA+
Alemanha sub-19 x Kosovo sub-19 – 14h – FIFA+
Eliminatórias da Eurocopa sub-17
Bélgica sub-17 x Bielorrússia sub-17 – 14h – FIFA+
Campeonato Uruguaio
Liverpool x Racing – 12h30 – Disney+
Cerro Largo x Boston River – 15h – Disney+
Miramar Misiones x Peñarol – 18h – Disney+
Cerro x Defensor Sporting – 20h30 – Disney+
Campeonato Inglês (quarta divisão)
Oldham x Barrow – 13h30 – Disney+
Campeonato Argentino
Barracas Central x Boca Juniors – 14h30 – ESPN 3 e Disney+
Banfield x Racing – 19h – ESPN e Disney+
Campeonato Holandês (segunda divisão)
Cambuur x De Graafschap – 16h – Canal CaloSalvador (YouTube)
Copa Paulista (Final)
XV de Piracicaba x Primavera – 18h – TV Gazeta e Metrópoles, Paulistão e Ulisses TV (YouTube)
NWSL (Liga feminina dos EUA)
Kansas City Current (F) x Gotham FC (F) – 18h – Canal GOAT
MLS
Orlando City x Vancouver Whitecaps – 20h30 – Apple TV+
Seattle Sounders x Real Salt Lake – 22h30 – Apple TV+
Los Angeles Galaxy x FC Dallas – 23h30 – Apple TV+
Campeonato Alemão feminino
Wolfsburg (F) x Bayern de Munique (F) – 10h – DAZN
Campeonato Italiano feminino
Juventus (F) x Como (F) – 10h – Canal GOAT
Fiorentina (F) x Inter de Milão (F) – 12h30 – Canal GOAT
