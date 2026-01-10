Palmeiras estreia no Paulista sob pressão e busca retomar protagonismo no cenário nacional

Ano novo, chances novas. É assim que o Palmeiras vai iniciar sua temporada de 2026 dentro de campo: em busca de não cometer os mesmos erros da última temporada para conquistar os títulos que bateram na trave e deixaram o gosto de "quase" muito amargo para a torcida do Verdão. O primeiro desafio será neste sábado (10), contra a Portuguesa, às 20h30 (de Brasília), no Canindé, na estreia do Paulistão.

Justamente por ter investido R$ 700 milhões em reforços em 2025 e não ter conquistado nenhuma taça é que o time comandado por Abel Ferreira precisará mostrar serviço desde as primeiras rodadas do Estadual, ainda que teoricamente este seja o campeonato menos relevante do calendário palmeirense.

Com apenas uma contratação concretizada até o momento, o volante Marlon Freitas, a diretoria começa agora a se movimentar para contratar os reforços pontuais que pretende ainda nesta janela de transferências, que se encerra no início de março. A última reformulação no elenco foi intensa e, portanto, agora são apenas ajustes.

As tentativas tímidas no mercado até aqui mostram a diferença na postura de um ano atrás, quando o Palmeiras começou 2025 com dois reforços anunciados: Paulinho e Facundo Torres. Agora, além de um número baixo de contratações, a diretoria entende que é necessário trazer jogadores também mais experientes.

Para quebrar uma possível desconfiança, o Estadual servirá não apenas para testar formações táticas e novos jogadores, incluindo das categorias de base, mas o elenco precisará mostrar o retorno dos altos investimentos para tentar retomar o protagonismo no Brasil, quando dividia o cenário com o Flamengo e até mesmo Botafogo, mas se vê em um incômodo jejum de títulos - o último título foi Paulistão, em 2024.

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Emi Martínez, Andreas Pereira, Allan e Veiga (Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.