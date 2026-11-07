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Torres x Latina: onde assistir, horário e escalações

Torres x Latina: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - Torres x Latina
Onde assistir ao vivo a partida entre Torres e Latina pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Torres e Latina se enfrentam neste domingo (8), às 8h30 (horário de Brasília), no Stadio Vanni Sanna, em Sassari, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Torres empatou com o Pescara por 0 a 0, fora de casa, pela Serie C1 2026/2027. Já o Latina empatou com o Pianese por 1 a 1, em casa, pela mesma competição.

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Na tabela de classificação, o Torres ocupa a 7ª colocação, enquanto o Latina está em 9º lugar, ambos no Girone B da Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 8 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 8h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Vanni Sanna, Sassari
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 8 de Novembro de 2026, às 8h30
Local: Stadio Vanni Sanna, Sassari
Rodada: 13
Fase: Girone B

Escalações prováveis

Torres
Técnico: A. Greco
A. Zaccagno; G. Berto, N. Antonelli, G. Zanandrea e F. Corsinelli; D. Giorico, M. Brentan e G. Zecca; A. Masala, M. Carboni e C. Bunino.

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Latina
Técnico: G. Volpe
D. Mastrantonio; G. Parodi, B. Calabrese, C. Keita e A. De Cristofaro; R. De Ciancio, I. Lipani e M. Porro; G. Tomaselli, V. Plescia e J. Báez.

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