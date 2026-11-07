Monopoli x Cosenza: onde assistir, horário e escalações
Monopoli x Cosenza: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Monopoli e Cosenza se enfrentam neste domingo (8), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Vito Simone Veneziani, em Monopoli, pela 13ª rodada do Girone C da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Monopoli empatou com o Barletta por 0 a 0 fora de casa, pela Serie C1. Já o Cosenza venceu o Internazionale II por 1 a 0 em casa, também pela Serie C1.
Na tabela de classificação, o Monopoli ocupa a 13ª colocação, enquanto o Cosenza está em 7º lugar, ambos no Girone C da Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 8 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Vito Simone Veneziani, Monopoli
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 8 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Vito Simone Veneziani, Monopoli
Rodada: 13
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Monopoli
Técnico: A. Colombo
M. Tommasi; R. Pucino, S. Piccinini, B. Valenti e E. Olivieri; C. Cerretti, C. Battocchio e L. Garritano; A. Cortinovis, E. Scipioni e L. Vido.
Cosenza
Técnico: F. Coppitelli
M. Rizzo; P. Dametto, A. Dalmazzi, R. Paşcalău e B. Cimino; G. Clemente, A. Ndow e R. Palmieri; E. McJannet, D. Quieto e T. Petrović.
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