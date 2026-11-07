Catania x Sorrento: onde assistir, horário e escalações
Catania x Sorrento: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Catania e Sorrento se enfrentam neste domingo (8), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Angelo Massimino, em Catania, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Catania foi derrotado pelo Audace Cerignola por 1 a 0, pela Serie C1, em 31 de outubro. Já o Sorrento perdeu para o Altamura por 2 a 1, também pela Serie C1, em 31 de outubro.
Na tabela de classificação, o Catania ocupa a 13ª colocação, enquanto o Sorrento está em 14º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027, Girone C.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 8 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Angelo Massimino, Catania
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 8 de novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Angelo Massimino, Catania
Rodada: 13
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Catania
Técnico: E. Longo
A. Dini; A. Allegretto, M. Di Gennaro, E. Cabianca e D. Donnarumma; A. Vallocchia, A. Quaini e G. Lunetta; N. Cavuoti, E. Cicerelli e M. Coda.
Sorrento
Técnico: V. Maiuri
S. Harrasser; A. Viscardi, V. Di Somma, N. Evangelisti e M. Puzone; L. Crecco, M. Cuccurullo e L. Capezzi; A. Potenza, S. Parker e E. Starita.
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