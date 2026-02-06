Sem Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence Al-Ittihad e se aproxima da liderança
CR7 não foi relacionado para o duelo, e Sadio Mané assumiu o protagonismo em gol de pênalti
- Matéria
- Mais Notícias
O Al-Nassr venceu o Al-Ittihad por 2 a 0 nesta sexta-feira (6), às 14h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Saudita. A partida foi realizada na Al-Awwal Park Stadium, em Riade (SAU), com gols de Sadio Mané, de pênalti, e Ângelo. Cristiano Ronaldo não foi relacionado para o duelo devido a um movimento de protesto contra a gestão do Al-Nassr pela política de investimentos do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o Al-Nassr permanece na segunda colocação da Saudi Pro League, com 49 pontos - um a menos que o líder Al-Hilal. O Al-Ittihad, atuais campeões do Campeonato Saudita que perderam seus astros Karim Benzema e N'Golo Kanté, ocupam a sétima posição, com 34 pontos.
Como foi Al-Nassr x Al-Ittihad?
O clássico saudita no Al-Awwal Park foi marcado por equilíbrio e muitas interrupções. O Al-Nassr teve maior controle territorial desde o início e criou a primeira chance clara aos 6 minutos, quando Simakan encontrou Sadio Mané, que finalizou da entrada da área e parou em defesa de Predrag Rajkovic.
O Al-Ittihad respondeu com reclamações de pênalti aos 11, em disputa envolvendo Diaby, mas o VAR não confirmou infração. A partir daí, a partida ficou mais truncada, com faltas frequentes e dificuldade das duas equipes para dar sequência às jogadas.
Mesmo controlando a posse, o Al-Nassr encontrou problemas para transformar o domínio em oportunidades. O Al-Ittihad conseguiu equilibrar as ações e criou sua principal chance aos 32 minutos, quando En-Nesyri acionou Diaby, que finalizou de fora da área para boa defesa de Bento. O primeiro tempo seguiu com muitas infrações, marcação intensa e poucos espaços, terminando sem gols.
Na etapa final, o cenário se manteve. O Al-Nassr voltou a pressionar, especialmente após falta dura de Fabinho em João Félix, que resultou em cartão amarelo. Na sequência, o atacante português finalizou de fora da área e Rajkovic defendeu. O jogo seguiu truncado, com forte disputa no meio-campo. Os donos da casa voltaram a ameaçar, quando Abdulelah Al Amri arriscou de fora da área, mas errou o alvo. A equipe de Jorge Jesus manteve a pressão, embora ainda encontrasse dificuldades para definir as jogadas.
Até que, nos minutos finais do segundo tempo, o Al-Nassr teve a chance de abrir o placar de pênalti após toque de mão na área de Mohammed Barnawi. Sadio Mané pegou a bola na marca da cal, bateu no canto esquerdo sem chances para o goleiro. Com os três pontos em mãos, a equipe de Jorge Jesus aproveitou um contra-ataque nos acréscimos, Ângelo percorreu o campo e ampliou para 2 a 0.
O que vem por aí?
O Al-Nassr volta suas atenções na próxima quarta-feira (11), onde enfrenta o Arkadag às 10h45 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa AFC. O Al-Ittihad, por outro lado, tem confronto marcado contra o Al-Gharafa pela fase de grupos da Champions da Ásia, na terça, às 15h15.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias