Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (03/12/2025)
Veja os jogos televisionados do terceiro dia do ano
Quais são os jogos de hoje? Neste sábado (3), a bola rola desde as primeiras horas da manhã em uma programação extensa e diversificada. O dia reúne partidas de peso do Campeonato Inglês, Italiano, Espanhol e Francês, além de duelos pela Copinha e confrontos decisivos das oitavas de final da Copa Africana de Nações, com jogos espalhados por diferentes ligas e continentes.
Campeonato Italiano
- Como x Udinese — 8h30 — Disney+
- Genoa x Pisa — 11h — Disney+
- Sassuolo x Parma — 11h — Disney+
- Juventus x Lecce — 14h — ESPN e Disney+
- Atalanta x Roma — 16h45 — Xsports e Disney+
Campeonato Inglês
- Aston Villa x Nottingham Forest — 9h30 — Xsports e Disney+
- Wolverhampton x West Ham — 12h — ESPN e Disney+
- Brighton x Burnley — 12h — ESPN 4 e Disney+
- Bournemouth x Arsenal — 14h30 — Disney+
Campeonato Espanhol
- Celta de Vigo x Valencia — 10h — ESPN e Disney+
- Osasuna x Athletic Bilbao — 12h15 — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- Elche x Villarreal — 14h30 — ESPN 2 e Disney+
- Espanyol x Barcelona — 17h — ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol – Segunda Divisão
- Castellón x Huesca — 12h15 — Disney+
- Valladolid x Racing Santander — 14h30 — Disney+
- Córdoba x Burgos — 17h — Disney+
Campeonato Escocês
- Celtic x Rangers — 9h30 — Canal GOAT e OneFootball
- Dundee United x Dundee — 12h — Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Saudita
- Al Fateh x Al Shabab — 10h10 — BandSports
- Al Ittihad x Al Taawoun — 14h30 — Canal GOAT
Campeonato Francês
- Monaco x Lyon — 13h — CazéTV
Campeonato Português
- Benfica x Estoril — 15h — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Norte-Irlandês
- Linfield x Bangor — 12h — OneFootball
- Ballymena United x Glenavon — 12h — OneFootball
- Carrick Rangers x Glentoran — 12h — OneFootball
- Portadown x Cliftonville — 12h — OneFootball
Copa Africana de Nações (oitavas de final)
- Senegal x Sudão — 13h — Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- Mali x Tunísia — 16h — Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior)
- América-SP x CSA — 8h45 — Paulistão (YouTube)
- Bahia x Inter de Limeira — 11h — Xsports (YouTube)
- Santa Fé x Atlético-BA — 13h — Paulistão (YouTube)
- Tanabi x Sobradinho — 13h — Paulistão (YouTube)
- Bandeirante x Tuna Luso — 13h — Paulistão (YouTube)
- Flamengo-SP x Rio Branco-ES — 13h — Paulistão (YouTube)
- Juventus x FC Cascavel — 13h — Paulistão (YouTube)
- Corinthians x Trindade — 14h45 — Record News e Xsports (TV e YouTube)
- Chapecoense x Volta Redonda — 15h15 — Paulistão (YouTube)
- Goiás x América-RN — 15h15 — Paulistão (YouTube)
- Santa Cruz x Botafogo-SP — 15h15 — Paulistão (YouTube)
- Retrô x São Bento — 15h15 — Paulistão (YouTube)
- Vitória x Capivariano — 15h15 — Ulisses TV
- XV de Jaú x Luverdense — 17h — Paulistão (YouTube)
- Grêmio Prudente x Carajás — 17h15 — Paulistão (YouTube)
- I9 Futebol Clube x Guanabara City — 17h15 — Paulistão (YouTube)
- Comercial x Atlético-PI — 18h — Paulistão (YouTube)
- Assisense x Naviraiense — 18h45 — Paulistão (YouTube)
- Araçatuba x Maricá — 19h15 — Paulistão (YouTube)
- Francana x EC Patos — 19h15 — Paulistão (YouTube)
- Ceará x Olímpico — 19h30 — Xsports (TV e YouTube)
- Vasco x Velo Clube — 19h30 — CazéTV
- América-MG x Noroeste — 20h15 — Paulistão (YouTube)
- Athletic x Guarani — 21h — Paulistão (YouTube)
- Athletico-PR x Oeste — 21h30 — Xsports (TV e YouTube)
- Cruzeiro x Barra — 21h30 — CazéTV
