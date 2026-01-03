menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (03/12/2025)

Veja os jogos televisionados do terceiro dia do ano

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/01/2026
08:00
Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol do Barcelona sobre o Osasuna no Camp Nou (Foto: Josep LAGO / AFP)
imagem cameraJogos de hoje: Lamine Yamal (à esquerda) e Raphinha (à direita) celebram gol do Barcelona durante a partida contra o Osasuna, válida pela La Liga 2025/26, no Camp Nou (Foto: Josep Lago/AFP)
Quais são os jogos de hoje? Neste sábado (3), a bola rola desde as primeiras horas da manhã em uma programação extensa e diversificada. O dia reúne partidas de peso do Campeonato Inglês, Italiano, Espanhol e Francês, além de duelos pela Copinha e confrontos decisivos das oitavas de final da Copa Africana de Nações, com jogos espalhados por diferentes ligas e continentes.

Campeonato Italiano

  1. Como x Udinese — 8h30 — Disney+
  2. Genoa x Pisa — 11h — Disney+
  3. Sassuolo x Parma — 11h — Disney+
  4. Juventus x Lecce — 14h — ESPN e Disney+
  5. Atalanta x Roma — 16h45 — Xsports e Disney+

Campeonato Inglês

  1. Aston Villa x Nottingham Forest — 9h30 — Xsports e Disney+
  2. Wolverhampton x West Ham — 12h — ESPN e Disney+
  3. Brighton x Burnley — 12h — ESPN 4 e Disney+
  4. Bournemouth x Arsenal — 14h30 — Disney+

Campeonato Espanhol

  1. Celta de Vigo x Valencia — 10h — ESPN e Disney+
  2. Osasuna x Athletic Bilbao — 12h15 — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  3. Elche x Villarreal — 14h30 — ESPN 2 e Disney+
  4. Espanyol x Barcelona — 17h — ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol – Segunda Divisão

  1. Castellón x Huesca — 12h15 — Disney+
  2. Valladolid x Racing Santander — 14h30 — Disney+
  3. Córdoba x Burgos — 17h — Disney+

Campeonato Escocês

  • Celtic x Rangers — 9h30 — Canal GOAT e OneFootball
  • Dundee United x Dundee — 12h — Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Saudita

  • Al Fateh x Al Shabab — 10h10 — BandSports
  • Al Ittihad x Al Taawoun — 14h30 — Canal GOAT

Campeonato Francês

  • Monaco x Lyon — 13h — CazéTV
Jogos de hoje: Endrick participa de treino pelo Lyon no centro de treinamento do Groupama OL, em Décines-Charpieu (Foto: Olivier Chassignole/AFP)
Jogos de hoje: Endrick participa de treino pelo Lyon no centro de treinamento do Groupama OL, em Décines-Charpieu (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Campeonato Português

  • Benfica x Estoril — 15h — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Norte-Irlandês

  • Linfield x Bangor — 12h — OneFootball
  • Ballymena United x Glenavon — 12h — OneFootball
  • Carrick Rangers x Glentoran — 12h — OneFootball
  • Portadown x Cliftonville — 12h — OneFootball

Copa Africana de Nações (oitavas de final)

  • Senegal x Sudão — 13h — Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • Mali x Tunísia — 16h — Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior)

  1. América-SP x CSA — 8h45 — Paulistão (YouTube)
  2. Bahia x Inter de Limeira — 11h — Xsports (YouTube)
  3. Santa Fé x Atlético-BA — 13h — Paulistão (YouTube)
  4. Tanabi x Sobradinho — 13h — Paulistão (YouTube)
  5. Bandeirante x Tuna Luso — 13h — Paulistão (YouTube)
  6. Flamengo-SP x Rio Branco-ES — 13h — Paulistão (YouTube)
  7. Juventus x FC Cascavel — 13h — Paulistão (YouTube)
  8. Corinthians x Trindade — 14h45 — Record News e Xsports (TV e YouTube)
  9. Chapecoense x Volta Redonda — 15h15 — Paulistão (YouTube)
  10. Goiás x América-RN — 15h15 — Paulistão (YouTube)
  11. Santa Cruz x Botafogo-SP — 15h15 — Paulistão (YouTube)
  12. Retrô x São Bento — 15h15 — Paulistão (YouTube)
  13. Vitória x Capivariano — 15h15 — Ulisses TV
  14. XV de Jaú x Luverdense — 17h — Paulistão (YouTube)
  15. Grêmio Prudente x Carajás — 17h15 — Paulistão (YouTube)
  16. I9 Futebol Clube x Guanabara City — 17h15 — Paulistão (YouTube)
  17. Comercial x Atlético-PI — 18h — Paulistão (YouTube)
  18. Assisense x Naviraiense — 18h45 — Paulistão (YouTube)
  19. Araçatuba x Maricá — 19h15 — Paulistão (YouTube)
  20. Francana x EC Patos — 19h15 — Paulistão (YouTube)
  21. Ceará x Olímpico — 19h30 — Xsports (TV e YouTube)
  22. Vasco x Velo Clube — 19h30 — CazéTV
  23. América-MG x Noroeste — 20h15 — Paulistão (YouTube)
  24. Athletic x Guarani — 21h — Paulistão (YouTube)
  25. Athletico-PR x Oeste — 21h30 — Xsports (TV e YouTube)
  26. Cruzeiro x Barra — 21h30 — CazéTV

