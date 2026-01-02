menu hamburguer
Onde Assistir

Bournemouth x Arsenal: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 20ª rodada

Avatar
Lance!
Bournemouth (ING)
Dia 02/01/2026
14:30
Bournemouth x Arsenal: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBournemouth x Arsenal: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Bournemouth e Arsenal se enfrentam neste sábado (3), às 14h30 (de Brasília), pela 20ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Vitaly Stadium, em Bournemouth (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+



Ficha do jogo

Bournemouth-escudo-onde-assistir
BOU
Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
20ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 3 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)
Local
Vitaly Stadium, em Bournemouth (ING)
Árbitro
Chris Kavanagh
Assistentes
Dan Cook, Ian Hussin e Lewis Smith (quarto árbitro)
Var
Paul Tierney (VAR1) e Nicholas Hopton (AVAR)
Onde assistir

O Bournemouth ocupa a 15ª colocação da Premier League, com 23 pontos, e atravessa um momento marcado pelo alto número de empates na competição. Com campanha de cinco vitórias, oito empates e seis derrotas, a equipe somou apenas um triunfo nos últimos cinco jogos, período em que empatou quatro vezes e sofreu uma derrota. Atuando em casa, o time busca transformar a regularidade defensiva em resultados mais efetivos para se afastar da parte inferior da tabela.

O Arsenal chega ao Vitality Stadium como líder isolado da Premier League, com 45 pontos, sustentando campanha de 14 vitórias, três empates e duas derrotas. A equipe vive fase positiva, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, e tenta manter a regularidade diante de adversários da metade inferior da classificação para seguir firme na disputa pelo título.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Smith, Senesi, Diakite, Truffert; Cook, Scott; Tavernier, Kluivert, Jiménez; Evanilson.

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
John; Williams, Milenkovic, Murillo e Zinchenko; Anderson e Domínguez; Morgan Gibbs-White, Hutchinson e Hudson-Odoi; Igor Jesus.

Evanilson marca contra Arsenal pelo Bournemouth pela Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)


