imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (30/10/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (30)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
06:00
Giay em LDU x Palmeiras
Giay em LDU x Palmeiras (Foto: Rodrigo BUENDIA/AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (30), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da semifinal da Libertadores e da Sul-Americana e copas nacionais pela Europa, entre outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 30 de outubro de 2025)

Libertadores (semifinal)

Palmeiras x LDU — 21h30 — ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o Palmeiras enfrenta a LDU no jogo de volta da semifinal da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Jogos de hoje: o Palmeiras enfrenta a LDU no jogo de volta da semifinal da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Copa Sul-Americana (semifinal)

Lanús x Universidad de Chile — 19h — Paramount+

Campeonato Finlandês

KuPS x Gnistan — 13h — OneFootball
Inter Turku x SJK — 13h — Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Ilves x HJK — 14h — Canal GOAT, TV Green e OneFootball

Campeonato Egípcio

National Bank x Zamalek — 14h — Link Sport Club Podcast

Campeonato Saudita

Al Ahli x Al Riyadh — 14h30 — BandSports e Canal GOAT
Al Kholood x Neom — 14h30 — Canal GOAT

Campeonato Italiano

Cagliari x Sassuolo — 14h30 — Disney+
Pisa x Lazio — 16h45 — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Copa do Rei da Espanha (primeira fase)

Puerto de Vega x Celta de Vigo — 15h — Disney+
Orihuela x Levante — 15h — Disney+
Getxo x Alavés — 16h — Disney+
Atlético Palma del Rio x Betis — 17h — ESPN 4 e Disney+
Atletic Lleida x Espanyol — 17h — Disney+

Copa do Brasil sub-20 (oitavas)

Grêmio sub-20 x São Paulo sub-20 — 17h30 — Sportv

Copa do Caribe

O&M FC x Cibao — 19h — Disney+

Copa Centro-Americana

CD Olimpia x Alajuelense — 23h — Disney+

