Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (30/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (30)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (30), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da semifinal da Libertadores e da Sul-Americana e copas nacionais pela Europa, entre outros.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Goleira do Palmeiras se destaca na Liga das Nações: ‘Missão cumprida’
Futebol Feminino29/10/2025
- Futebol Internacional
Kroos, ídolo do Real Madrid, alfineta jogador do Barcelona: ‘Não sei por que jogou’
Futebol Internacional29/10/2025
- Futebol Internacional
Jorge Jesus se irrita em coletiva após eliminação do Al-Nassr
Futebol Internacional29/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 30 de outubro de 2025)
Libertadores (semifinal)
Palmeiras x LDU — 21h30 — ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Copa Sul-Americana (semifinal)
Lanús x Universidad de Chile — 19h — Paramount+
Campeonato Finlandês
KuPS x Gnistan — 13h — OneFootball
Inter Turku x SJK — 13h — Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Ilves x HJK — 14h — Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Campeonato Egípcio
National Bank x Zamalek — 14h — Link Sport Club Podcast
Campeonato Saudita
Al Ahli x Al Riyadh — 14h30 — BandSports e Canal GOAT
Al Kholood x Neom — 14h30 — Canal GOAT
Campeonato Italiano
Cagliari x Sassuolo — 14h30 — Disney+
Pisa x Lazio — 16h45 — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Copa do Rei da Espanha (primeira fase)
Puerto de Vega x Celta de Vigo — 15h — Disney+
Orihuela x Levante — 15h — Disney+
Getxo x Alavés — 16h — Disney+
Atlético Palma del Rio x Betis — 17h — ESPN 4 e Disney+
Atletic Lleida x Espanyol — 17h — Disney+
Copa do Brasil sub-20 (oitavas)
Grêmio sub-20 x São Paulo sub-20 — 17h30 — Sportv
Copa do Caribe
O&M FC x Cibao — 19h — Disney+
Copa Centro-Americana
CD Olimpia x Alajuelense — 23h — Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias