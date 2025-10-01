Mbappé iguala marca de Cristiano Ronaldo no Real Madrid; veja

Ele é um dos dois jogadores a ter um início tão goleador em mais de 80 anos.

Kylian Mbappé é a grande notícia do Real Madrid neste início de temporada e o francês não para de marcar gols, tanto que igualou uma marca que só Cristiano Ronaldo havia realizado com a camisa merengue. Mbappé totaliza 13 gols em seus primeiros nove jogos em 2025/26, o mesmo ritmo de seu ídolo em 2014/15, quando CR7 finalizou o ano futebolístico com 61 tentos em 54 partidas.

Os números são ainda mais incríveis, porque Mbappé e Cristiano Ronaldo são os únicos dois jogadores a terem conseguido um início tão goleador em mais de 80 anos. De acordo com dados fornecidos pelo "BeSoccer Pro", Alfredo Di Stéfano e Puskas marcaram 12 gols em seus primeiros nove jogos nas temporadas 1956/57 e 1959/60, respectivamente.

Para achar registros mais relevantes do que os de Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo, é preciso voltar aos anos de 1940. Em 1941/42, Alday marcou 15 gols em seus primeiros nove jogos e Pruden marcou 14 em 1946/47 no mesmo recorte de partidas. Nenhum deles conseguiu manter a média de mais de um gol por jogo, algo que só ocorreu, de fato, com CR7 em 2014/15, terminando com uma média de 1,13.

Mbappé aparece em lista de recordistas da Champions League

Os números de Kylian Mbappé já o colocam na história da Champions League. Com o hat-trick, o atacante de 26 anos chegou a 60 gols na competição em apenas 89 partidas, mais rápido do que ídolos merengues, como Cristiano Ronaldo (98 jogos), Benzema (111) e Raúl (115). Além disso, Mbappé se converteu no segundo jogador mais jovem a alcançar esse feito, atrás apenas por Lionel Messi.

Lionel Messi (80 jogos)

Robert Lewandowski (85 jogos)

Kylian Mbappé (89 jogos)

Cristiano Ronaldo (98 jogos)

Karim Benzema (111 jogos)

Raúl (115 jogos)

