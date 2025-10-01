Mbappé iguala marca de Cristiano Ronaldo no Real Madrid; veja
Francês atingiu mesmo número de gols que o início de CR7 em 2014/15
Kylian Mbappé é a grande notícia do Real Madrid neste início de temporada e o francês não para de marcar gols, tanto que igualou uma marca que só Cristiano Ronaldo havia realizado com a camisa merengue. Mbappé totaliza 13 gols em seus primeiros nove jogos em 2025/26, o mesmo ritmo de seu ídolo em 2014/15, quando CR7 finalizou o ano futebolístico com 61 tentos em 54 partidas.
Os números são ainda mais incríveis, porque Mbappé e Cristiano Ronaldo são os únicos dois jogadores a terem conseguido um início tão goleador em mais de 80 anos. De acordo com dados fornecidos pelo "BeSoccer Pro", Alfredo Di Stéfano e Puskas marcaram 12 gols em seus primeiros nove jogos nas temporadas 1956/57 e 1959/60, respectivamente.
Para achar registros mais relevantes do que os de Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo, é preciso voltar aos anos de 1940. Em 1941/42, Alday marcou 15 gols em seus primeiros nove jogos e Pruden marcou 14 em 1946/47 no mesmo recorte de partidas. Nenhum deles conseguiu manter a média de mais de um gol por jogo, algo que só ocorreu, de fato, com CR7 em 2014/15, terminando com uma média de 1,13.
Mbappé aparece em lista de recordistas da Champions League
Os números de Kylian Mbappé já o colocam na história da Champions League. Com o hat-trick, o atacante de 26 anos chegou a 60 gols na competição em apenas 89 partidas, mais rápido do que ídolos merengues, como Cristiano Ronaldo (98 jogos), Benzema (111) e Raúl (115). Além disso, Mbappé se converteu no segundo jogador mais jovem a alcançar esse feito, atrás apenas por Lionel Messi.
- Lionel Messi (80 jogos)
- Robert Lewandowski (85 jogos)
- Kylian Mbappé (89 jogos)
- Cristiano Ronaldo (98 jogos)
- Karim Benzema (111 jogos)
- Raúl (115 jogos)
