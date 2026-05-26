O sorteio que definirá os confrontos e os mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil 2026 será realizado nesta terça-feira (26), a partir das 11h (de Brasília). O evento acontece na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ). O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil terá transmissão da Lance!TV.

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Nesta fase do torneio — cujos jogos só serão disputados após o término da Copa do Mundo —, não há potes nem restrições de sorteio. Ou seja, as 16 equipes classificadas serão colocadas em um pote único e qualquer confronto é possível, incluindo clássicos estaduais. Após a definição dos oito duelos, a entidade realizará um novo sorteio para determinar os mandos de campo das partidas de ida e volta. Vale lembrar que, a partir deste ano, a grande final da competição será disputada em jogo único.

✅ FICHA TÉCNICA

Sorteio das Oitavas de Final – Copa do Brasil 2026

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de maio de 2026, às 11h (de Brasília).

📍 Local: Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ).

👁️ Onde assistir: Lance!TV (Youtube)

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Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)

📋 OS 16 TIMES CLASSIFICADOS

(Todos os times estão no mesmo pote)

Athletico-PR Atlético-MG Chapecoense Corinthians Cruzeiro Fluminense Fortaleza Grêmio Internacional Juventude Mirassol Palmeiras Remo Santos Vasco Vitória

(Avançar para as quartas de final garante uma premiação de R$ 4 milhões aos clubes).

🗓️ DATAS-BASE DA COMPETIÇÃO

Oitavas de final: 2 de agosto (ida) e 8 de agosto (volta). Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta). Semifinal: 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta). Final: 6 de dezembro (jogo único, em local a definir).

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