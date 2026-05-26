menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Sorteio das oitavas da Copa do Brasil será nesta terça; horários, times e onde assistir

O evento acontece na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/05/2026
08:54
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)
imagem cameraTaça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O sorteio que definirá os confrontos e os mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil 2026 será realizado nesta terça-feira (26), a partir das 11h (de Brasília). O evento acontece na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ). O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil terá transmissão da Lance!TV.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nesta fase do torneio — cujos jogos só serão disputados após o término da Copa do Mundo —, não há potes nem restrições de sorteio. Ou seja, as 16 equipes classificadas serão colocadas em um pote único e qualquer confronto é possível, incluindo clássicos estaduais. Após a definição dos oito duelos, a entidade realizará um novo sorteio para determinar os mandos de campo das partidas de ida e volta. Vale lembrar que, a partir deste ano, a grande final da competição será disputada em jogo único.

✅ FICHA TÉCNICA
Sorteio das Oitavas de Final – Copa do Brasil 2026
📆 Data e horário: terça-feira, 26 de maio de 2026, às 11h (de Brasília).
📍 Local: Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ).
👁️ Onde assistir: Lance!TV (Youtube)

continua após a publicidade
Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)
Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)

📋 OS 16 TIMES CLASSIFICADOS

(Todos os times estão no mesmo pote)

  1. Athletico-PR
  2. Atlético-MG
  3. Chapecoense
  4. Corinthians
  5. Cruzeiro
  6. Fluminense
  7. Fortaleza
  8. Grêmio
  9. Internacional
  10. Juventude
  11. Mirassol
  12. Palmeiras
  13. Remo
  14. Santos
  15. Vasco
  16. Vitória

(Avançar para as quartas de final garante uma premiação de R$ 4 milhões aos clubes).

🗓️ DATAS-BASE DA COMPETIÇÃO

  1. Oitavas de final: 2 de agosto (ida) e 8 de agosto (volta).
  2. Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta).
  3. Semifinal: 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta).
  4. Final: 6 de dezembro (jogo único, em local a definir).

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias