Sorteio das oitavas da Copa do Brasil será nesta terça; horários, times e onde assistir
O evento acontece na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro
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O sorteio que definirá os confrontos e os mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil 2026 será realizado nesta terça-feira (26), a partir das 11h (de Brasília). O evento acontece na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ). O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil terá transmissão da Lance!TV.
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Nesta fase do torneio — cujos jogos só serão disputados após o término da Copa do Mundo —, não há potes nem restrições de sorteio. Ou seja, as 16 equipes classificadas serão colocadas em um pote único e qualquer confronto é possível, incluindo clássicos estaduais. Após a definição dos oito duelos, a entidade realizará um novo sorteio para determinar os mandos de campo das partidas de ida e volta. Vale lembrar que, a partir deste ano, a grande final da competição será disputada em jogo único.
✅ FICHA TÉCNICA
Sorteio das Oitavas de Final – Copa do Brasil 2026
📆 Data e horário: terça-feira, 26 de maio de 2026, às 11h (de Brasília).
📍 Local: Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ).
👁️ Onde assistir: Lance!TV (Youtube)
📋 OS 16 TIMES CLASSIFICADOS
(Todos os times estão no mesmo pote)
- Athletico-PR
- Atlético-MG
- Chapecoense
- Corinthians
- Cruzeiro
- Fluminense
- Fortaleza
- Grêmio
- Internacional
- Juventude
- Mirassol
- Palmeiras
- Remo
- Santos
- Vasco
- Vitória
(Avançar para as quartas de final garante uma premiação de R$ 4 milhões aos clubes).
🗓️ DATAS-BASE DA COMPETIÇÃO
- Oitavas de final: 2 de agosto (ida) e 8 de agosto (volta).
- Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta).
- Semifinal: 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta).
- Final: 6 de dezembro (jogo único, em local a definir).
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