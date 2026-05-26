Crystal Palace x Rayo Vallecano: onde assistir à final da Conference League
As equipes se enfrentam pela final da competição
Crystal Palace e Rayo Vallecano se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha, pela final da Conference League. A decisão coloca frente a frente dois clubes que buscam o primeiro título continental de suas histórias. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube.
Como chegam as equipes para o jogo?
O Crystal Palace chega embalado após eliminar o Shakhtar Donetsk nas semifinais com duas vitórias. Apesar da campanha discreta na Premier League, terminando na 15ª colocação, o time comandado por Oliver Glasner cresceu no momento decisivo da temporada e aposta na força coletiva para levantar a taça inédita.
Para a final, o Palace ainda monitora as condições físicas do zagueiro Chris Richards e do meio-campista Adam Wharton, que são dúvidas. Por outro lado, Eddie Nketiah e Cheick Doucouré estão fora da decisão.
Do outro lado, o Rayo Vallecano também vive momento histórico. A equipe espanhola passou pelo Strasbourg nas semifinais com duas vitórias por 1 a 0 e chega confiante para disputar sua primeira final continental. Em La Liga, o clube encerrou a temporada na oitava colocação.
O técnico Iñigo Pérez terá um desfalque importante: o meia Isi Palazón está suspenso. A esperança ofensiva fica por conta do brasileiro Alexandre Alemão, destaque da equipe na reta final da competição.
Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão terá prorrogação e, persistindo a igualdade, disputa por pênaltis.
✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace 🆚 Rayo Vallecano
Final da Conference League
📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha.
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Crystal Palace
Dean Henderson; Chris Richards (Chadi Riad), Maxence Lacroix e Jaydee Canvot; Daniel Muñoz, Adam Wharton (Will Hughes), Daichi Kamada e Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Yéremy Pino e Jean Philippe Mateta.
Técnico: Oliver Glasner.
🔴 Rayo Vallecano
Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss e Pep Chavarría; Unai López, Óscar Valentín, Jorge de Frutos e Pedro Díaz; Ilias Akhomach e Alexandre Alemão.
Técnico: Iñigo Pérez.
