Atlético-MG x Puerto Cabello: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27) na Arena MRV
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Nesta quarta-feira (27) o Atlético-MG recebe o Puerto Cabello, da Venezuela, às 19h na Arena MRV, pela sexta rodada do Grupo B da Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Atlético chega para a decisão após ser derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians, no último domingo (24), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Puerto Cabello venceu a Universidad Central por 2 a 1 no último sábado, pelo Campeonato Venezuelano.
Na Copa Sul-Americana, o Puerto Cabello lidera o grupo com sete pontos, mesma pontuação do Atlético, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Mesmo assim, o Galo depende apenas de si para garantir a classificação às oitavas de final da competição. Em caso de vitória, a equipe mineira avança diretamente para a próxima fase.
Por outro lado, qualquer outro resultado elimina o Atlético. Em caso de empate ou derrota, o time deixa a zona de classificação e também perde a chance de disputar os playoffs, encerrando sua participação ainda na fase de grupos da Sul-Americana.
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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Puerto Cabello
Atlético-MG x Puerto Cabello
6° rodada - Sul-Americana - Fase de grupos
📆 Data e horário: quarta-feira 26 de Maio às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)
🟨 Arbitragem: Leandro Rey (ARG)
🚩 Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Juan Mamani (ARG)
📺 VAR: Jorge Baliño (ARG)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco Cissé, Maycon e Bernard; Cuello, Cassierra e Minda (Victor Hugo)
Puerto Cabello (Técnico: Eduardo Sarago)
Graterol; Obradovic, Jiovany Ramos e Bordagaray; Bamba, Pablo Lima, Vargas, Saggiomo e Jean Franco Castillo; Flores e Ponce.
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