Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (26/05/2026)
Nesta terça-feira (26), a agenda do futebol conta com jogos de competições internacionais na América do Sul. Na Libertadores, Flamengo e Mirassol entram em campo já classificados. Já na Sul-Americana, Santos e São Paulo querem vaga na próxima fase, enquanto o Grêmio busca apenas garantir a primeira colocação em seu grupo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 26 de maio de 2026):
Libertadores
19h – Lanús x Mirassol – Paramount+
19h – LDU x Always Ready – Disney+
21h30 – Nacional-URU x Coquimbo Unido – Paramount+
21h30 – Universitario x Deportes Tolima – Paramount+
21h30 – Flamengo x Cusco – Disney+
21h30 – Estudiantes x Independiente Medellín – Disney+
Copa Sul-Americana
19h – Grêmio x Montevideo City Torque – Disney+
19h – São Paulo x Boston River – Disney+
19h – Palestino x Deportivo Riestra – Disney+
19h – Millonarios x O'Higgins – Paramount+
21h30 – Santos x Deportivo Cuenca – Paramount+
21h30 – San Lorenzo x Deportivo Recoleta – Paramount+
