menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (26/05/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/05/2026
06:00
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Bomtempo comemora gol do Santos pela Sul-Americana (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
imagem cameraGabriel Bomtempo comemora gol do Santos pela Sul-Americana (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta terça-feira (26), a agenda do futebol conta com jogos de competições internacionais na América do Sul. Na Libertadores, Flamengo e Mirassol entram em campo já classificados. Já na Sul-Americana, Santos e São Paulo querem vaga na próxima fase, enquanto o Grêmio busca apenas garantir a primeira colocação em seu grupo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 26 de maio de 2026):

Libertadores

19h – Lanús x Mirassol – Paramount+
19h – LDU x Always Ready – Disney+
21h30 – Nacional-URU x Coquimbo Unido – Paramount+
21h30 – Universitario x Deportes Tolima – Paramount+
21h30 – Flamengo x Cusco – Disney+
21h30 – Estudiantes x Independiente Medellín – Disney+

continua após a publicidade
Pedro comemora gol do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo) jogos de hoje
Pedro comemora gol do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa Sul-Americana

19h – Grêmio x Montevideo City Torque – Disney+
19h – São Paulo x Boston River – Disney+
19h – Palestino x Deportivo Riestra – Disney+
19h – Millonarios x O'Higgins – Paramount+
21h30 – Santos x Deportivo Cuenca – Paramount+
21h30 – San Lorenzo x Deportivo Recoleta – Paramount+

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias