Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (28/01/2026)
Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (28)
Quem joga no futebol hoje? Neste quarta-feira (28), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da última rodada da Champions League, abertura do Brasileirão e entre outros campeonatos mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 28 de janeiro de 2026)
Champions League
Benfica x Real Madrid – 17h – TNT e HBO Max
PSG x Newcastle – 17h – Space e HBO Max
Barcelona x Copenhagen – 17h – HBO Max
Napoli x Chelsea – 17h – HBO Max
Manchester City x Galatasaray – 17h – HBO Max
Liverpool x Qarabag – 17h – HBO Max
Borussia Dortmund x Inter de Milão – 17h – HBO Max
Athletic Bilbao x Sporting – 17h – HBO Max
PSV x Bayern de Munique – 17h – HBO Max
Arsenal x Kairat Almaty – 17h – HBO Max
Monaco x Juventus – 17h – HBO Max
Atlético de Madrid x Bodo/Glimt – 17h – HBO Max
Eintracht Frankfurt x Tottenham – 17h – HBO Max
Union Saint-Gilloise x Atalanta – 17h – HBO Max
Ajax x Olympiacos – 17h – HBO Max
Club Brugge x Olympique de Marseille – 17h – HBO Max
Bayer Leverkusen x Villarreal – 17h – HBO Max
Pafos x Slavia Praga – 17h – HBO Max
Campeonato Brasileiro
Atlético-MG x Palmeiras – 19h – Sportv e Premiere
Internacional x Athletico-PR – 19h – Premiere
Coritiba x RB Bragantino – 19h – Premiere
Vitória x Remo – 19h – Premiere
Fluminense x Grêmio – 19h30 – Record, CazéTV e Premiere
Corinthians x Bahia – 20h – Premiere
Chapecoense x Santos – 20h – Premiere
São Paulo x Flamengo – 21h30 – Globo, Premiere e ge tv
Campeonato Argentino
Racing x Rosário Central – 19h – ESPN 3 e Disney+
River Plate x Gimnasia La Plata – 20h – ESPN 4 e Disney+
Estudiantes x Boca Juniors – 22h15 – ESPN 4 e Disney+
Mundial de Clubes Feminino
Gotham FC (F) x Corinthians (F) – 09h30 – CazéTV
Arsenal (F) x Asfar (F) – 15h – CazéTV
Campeonato Saudita
Al-Najma x Al-Riyadh – 12h20 – Canal GOAT
Al-Ahli x Al-Ettifaq – 14h30 – Canal GOAT, BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Egípcio
Zamalek x Petrojet – 12h – Link Sport Club Podcast
Pyramids x El Gouna – 15h – Link Sport Club Podcast
Campeonato Pernambucano
Maguary x Sport – 15h – TV FPF Betnacional e Canal GOAT
Santa Cruz x Jaguar – 16h – Canal GOAT
Decisão x Vitória-PE – 16h – TV FPF Betnacional
Náutico x Retrô – 20h – Canal GOAT
Campeonato Amazonense
Princesa x Amazonas – 15h30 – N Sports
São Raimundo x Manauara – 15h30 – N Sports
Campeonato Goiano
Atlético-GO x Inhumas – 18h30 – TV Brasil Central
Campeonato Paraibano
Botafogo-PB x Pombal – 19h30 – Canal GOAT
Campeonato Cearense
Maranguape x Maracanã – 19h – FCFTV
Campeonato Capixaba
Porto Vitória x Rio Branco VN – 21h – TVE ES
