Atlético de Madrid x Bodo/Glimt: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Atlético de Madrid e Bodo/Glimt se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pela HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX
Ficha do jogo
O duelo coloca em campo ambições distintas. O Atlético de Madrid, atualmente na 12ª posição com 13 pontos, já está classificado para os playoffs, mas busca uma vitória (e uma combinação de resultados) para entrar no G8 e garantir vaga direta nas oitavas de final. A equipe de Diego Simeone terá o desfalque de peso de Antoine Griezmann, lesionado.
Do outro lado, o Bodo/Glimt tenta um milagre. Após chocar o mundo ao vencer o Manchester City por 3 a 1 na rodada anterior, o time norueguês ocupa a parte baixa da tabela (entre 28º e 31º, com 6 ou 7 pontos) e precisa vencer fora de casa, além de torcer por uma combinação improvável de resultados, para alcançar a 24ª posição e seguir para os playoffs.
Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid x Bodo/Glimt (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
8ª rodada – UEFA Champions League
Atlético de Madrid 🆚 Bodo/Glimt
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🕴️ Arbitragem: Maurizio Mariani (ITA)
🚩 Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)
📺 VAR: Michael Fabbri (ITA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Marcos Llorente, Giménez (ou Pubill), Hancko e Matteo Ruggeri (ou Baena); Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios e Thiago Almada (ou Baena); Alexander Sorloth e Julián Álvarez.
🟡⚫ Bodo/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)
Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan; Patrick Berg, Fet e Saltnes (ou Hakon Evjen); Blomberg, Kasper Hogh e Jens Hauge.
