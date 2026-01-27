Atlético de Madrid e Bodo/Glimt se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pela HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX

8ª rodada Champions League

O duelo coloca em campo ambições distintas. O Atlético de Madrid, atualmente na 12ª posição com 13 pontos, já está classificado para os playoffs, mas busca uma vitória (e uma combinação de resultados) para entrar no G8 e garantir vaga direta nas oitavas de final. A equipe de Diego Simeone terá o desfalque de peso de Antoine Griezmann, lesionado.

Do outro lado, o Bodo/Glimt tenta um milagre. Após chocar o mundo ao vencer o Manchester City por 3 a 1 na rodada anterior, o time norueguês ocupa a parte baixa da tabela (entre 28º e 31º, com 6 ou 7 pontos) e precisa vencer fora de casa, além de torcer por uma combinação improvável de resultados, para alcançar a 24ª posição e seguir para os playoffs.

Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid x Bodo/Glimt (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

8ª rodada – UEFA Champions League

Atlético de Madrid 🆚 Bodo/Glimt

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🕴️ Arbitragem: Maurizio Mariani (ITA)

🚩 Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

📺 VAR: Michael Fabbri (ITA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Marcos Llorente, Giménez (ou Pubill), Hancko e Matteo Ruggeri (ou Baena); Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios e Thiago Almada (ou Baena); Alexander Sorloth e Julián Álvarez.

🟡⚫ Bodo/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)

Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan; Patrick Berg, Fet e Saltnes (ou Hakon Evjen); Blomberg, Kasper Hogh e Jens Hauge.

Atlético de Madrid x Bodø/Glimt pela 8ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)

