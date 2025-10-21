O Manchester City visita o Villarreal nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), no Estádio de la Cerámica, na Espanha, em partida válida pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No pré-jogo, o técnico Pep Guardiola demonstrou otimismo, especialmente com o retorno de Rayan Cherki, que volta a ficar à disposição após mais de seis semanas afastado em decorrência de uma lesão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em coletiva de imprensa, Guardiola elogiou o jovem, destacando-o como um dos jogadores mais habilidosos com quem já teve a oportunidade de trabalhar ao longo da carreira. A declaração ganha peso diante do histórico do treinador, que já comandou nomes como Lionel Messi, Neymar, Arjen Robben e Franck Ribéry em passagens vitoriosas por Barcelona e Bayern de Munique.

continua após a publicidade

Entusiasmado com o retorno do meia ao elenco do City, Guardiola ressaltou não apenas a qualidade técnica de Cherki, mas também o impacto que ele pode gerar na temporada. O técnico elogiou a criatividade e a imprevisibilidade do camisa 10, contratado em junho junto ao Lyon por 40 milhões de euros (cerca de R$ 230 milhões à época), apontando que o jogador possui características raras no futebol contemporâneo e tem potencial para se tornar peça-chave no esquema da equipe inglesa.

O catalão, inclusive, utilizou a expressão "jogador de rua" para descrever o estilo espontâneo e criativo de Cherki — um atleta que se destaca por fugir de ações automatizadas e pela capacidade de improvisação. Desde sua chegada ao City, o francês disputou sete partidas, sendo titular em duas delas, com dois gols marcados e uma assistência registrada.

continua após a publicidade

Carreira de Cherki ⚽

Desde sua estreia no futebol profissional, Cherki sempre foi apontado como um talento de enorme potencial. Promovido ao elenco principal do Lyon em 2019, aos 16 anos, ganhou espaço gradualmente e se firmou na equipe já na temporada seguinte. Seu melhor desempenho, no entanto, ocorreu em 2024/25. Ao longo de sua passagem pelo clube francês, acumulou 185 partidas, com 29 gols marcados e 45 assistências. O bom rendimento o levou à sua primeira convocação para a seleção principal da França neste ano, após defender o país em todas as categorias de base dos Bleus.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.