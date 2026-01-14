Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (14/01/2026)
Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (14)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (14), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das semifinais da Copa Africana de Nações, Copinha, Copa da Liga Inglesa e entre outros.
Relacionadas
- Fluminense
Isaque revela sonho de voltar ao Fluminense e faz alerta sobre Xerém: ‘Não é assim’
Fluminense12/01/2026
- Futebol Internacional
De saída do Atlético de Madrid, Thiago Almada entra na mira do Benfica
Futebol Internacional12/01/2026
- Futebol Internacional
Raphinha comenta sobre Vini Jr após Supercopa da Espanha: ‘Muita qualidade’
Futebol Internacional12/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 14 de janeiro de 2026)
Copinha (terceira fase)
XV de Jaú x Guarani – 11h – CazéTV
Botafogo-SP x Guanabara City – 11h – Xsports
Mirassol x América-RN – 14h30 – Xsports
Ceará x Grêmio Prudente – 15h – CazéTV
Atlético-PI x América-MG – 15h – Paulistão (YouTube)
Cruzeiro x Ponte Preta – 17h – CazéTV
Chapecoense x Grêmio – 18h45 – Xsports
Ferroviária x Santos – 21h15 – Xsports
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Campeonato Saudita
Al Qadsiah x Al Fayha – 11h45 – Canal GOAT
Al Ahli x Al Taawoun – 14h30 – Canal GOAT e Sportv 2
Copa Africana de Nações
Senegal x Egito – 14h – Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Nigéria x Marrocos – 17h – Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Italiano
Napoli x Parma – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Inter de Milão x Lecce – 16h45 – Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Alemão
Wolfsburg x St. Pauli – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
Colônia x Bayern – 16h30 – Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
RB Leipzig x Freiburg – 16h30 – CazéTV e OneFootball
Hoffenheim x Borussia Mönchengladbach – 16h30 – OneFootball
Copa da Holanda
Den Bosch x PSV – 14h45 – N Sports
AZ Alkmaar x Ajax – 17h – N Sports
Campeonato Pernambucano
Maguary x Santa Cruz – 15h – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Decisão x Náutico – 19h – Canal GOAT
Sport x Retrô – 21h30 – Globo
Campeonato Mineiro
Democrata GV x América-MG – 15h30 – Premiere
North x Atlético-MG – 19h30 – SportyNet (YouTube) e Premiere
Tombense x Cruzeiro – 21h30 – Globo, ge tv e Premiere
➡️Clique para assistir no Premiere
Taça de Portugal
Fafe x Braga – 15h45 – N Sports
Porto x Benfica – 17h45 – N Sports
Campeonato Escocês
Falkirk x Celtic – 16h45 – Canal GOAT e OneFootball
Copa da Liga Inglesa
Chelsea x Arsenal – 17h – ESPN e Disney+
Copa do Rei
Betis x Elche – 17h – ESPN 4 e Disney+
Albacete x Real Madrid – 17h – Disney+
Alavés x Rayo Vallecano – 17h – Disney+
Campeonato Carioca
Volta Redonda x Boavista – 17h – Premiere
Fluminense x Madureira – 19h – Sportv e Premiere
Bangu x Flamengo – 21h30 – Globo e Premiere
Série Rio de La Plata
Unión Santa Fe x Alianza Lima – 18h15 – Disney+
Campeonato Catarinense
Concórdia x Chapecoense – 18h30 – N Sports
Brusque x Figueirense – 21h30 – Globo
Avaí x Carlos Renaux – 21h30 – SportyNet (YouTube)
Amistoso
Boca Juniors x Millonarios – 19h – Disney+
Campeonato Paulista
Primavera x Mirassol – 19h – HBO Max
Palmeiras x Santos – 19h30 – Record, CazéTV, TNT e HBO Max
Ponte Preta x Velo Clube – 21h – HBO Max
Campeonato Gaúcho
Novo Hamburgo x Juventude – 19h – Sportv 3 e Premiere
Grêmio x São José – 21h30 – Globo, Sportv e Premiere
Campeonato Paranaense
Galo Maringá x Foz do Iguaçu – 19h – Canal GOAT
Azuriz x Londrina – 20h – Canal GOAT
FC Cascavel x Andraus – 20h – Canal GOAT
Athletico-PR x Operário-PR – 20h30 – Canal GOAT e Rede Furacão
Campeonato Cearense
Iguatu x Tirol – 19h – FCFTV
Ceará x Maranguape – 21h30 – Globo, TV Brasil, Canal GOAT e TVC
Campeonato Baiano
Bahia de Feira x Bahia – 19h15 – TVE Bahia e TV Green
Campeonato Potiguar
Potiguar x ABC – 20h – Canal GOAT
Campeonato Mato-Grossense
Cuiabá x Operário VG – 20h30 – Globo
Série Colômbia
Cúcuta Deportivo x San Lorenzo – 21h – Disney+
Campeonato Mexicano
Toluca x Santos Laguna – 0h10 – SportyNet (YouTube)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias