imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (14/01/2026)

Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (14)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/01/2026
06:00
João Pedro disputa bola em Chelsea x Arsenal (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
imagem cameraJoão Pedro disputa bola em Chelsea x Arsenal (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (14), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das semifinais da Copa Africana de Nações, Copinha, Copa da Liga Inglesa e entre outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 14 de janeiro de 2026)

Copinha (terceira fase)

XV de Jaú x Guarani – 11h – CazéTV
Botafogo-SP x Guanabara City – 11h – Xsports
Mirassol x América-RN – 14h30 – Xsports
Ceará x Grêmio Prudente – 15h – CazéTV
Atlético-PI x América-MG – 15h – Paulistão (YouTube)
Cruzeiro x Ponte Preta – 17h – CazéTV
Chapecoense x Grêmio – 18h45 – Xsports
Ferroviária x Santos – 21h15 – Xsports

Campeonato Saudita

Al Qadsiah x Al Fayha – 11h45 – Canal GOAT
Al Ahli x Al Taawoun – 14h30 – Canal GOAT e Sportv 2

Copa Africana de Nações

Senegal x Egito – 14h – Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Nigéria x Marrocos – 17h – Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Jogos de hoje: Marrocos enfrenta a Nigéria na semifinal da Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)
Jogos de hoje: Marrocos enfrenta a Nigéria na semifinal da Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

Campeonato Italiano

Napoli x Parma – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Inter de Milão x Lecce – 16h45 – Disney+

Campeonato Alemão

Wolfsburg x St. Pauli – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
Colônia x Bayern – 16h30 – Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
RB Leipzig x Freiburg – 16h30 – CazéTV e OneFootball
Hoffenheim x Borussia Mönchengladbach – 16h30 – OneFootball

Copa da Holanda

Den Bosch x PSV – 14h45 – N Sports
AZ Alkmaar x Ajax – 17h – N Sports

Campeonato Pernambucano

Maguary x Santa Cruz – 15h – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Decisão x Náutico – 19h – Canal GOAT
Sport x Retrô – 21h30 – Globo

Campeonato Mineiro

Democrata GV x América-MG – 15h30 – Premiere
North x Atlético-MG – 19h30 – SportyNet (YouTube) e Premiere
Tombense x Cruzeiro – 21h30 – Globo, ge tv e Premiere

Taça de Portugal

Fafe x Braga – 15h45 – N Sports
Porto x Benfica – 17h45 – N Sports

Campeonato Escocês

Falkirk x Celtic – 16h45 – Canal GOAT e OneFootball

Copa da Liga Inglesa

Chelsea x Arsenal – 17h – ESPN e Disney+

Copa do Rei

Betis x Elche – 17h – ESPN 4 e Disney+
Albacete x Real Madrid – 17h – Disney+
Alavés x Rayo Vallecano – 17h – Disney+

Campeonato Carioca

Volta Redonda x Boavista – 17h – Premiere
Fluminense x Madureira – 19h – Sportv e Premiere
Bangu x Flamengo – 21h30 – Globo e Premiere

Série Rio de La Plata

Unión Santa Fe x Alianza Lima – 18h15 – Disney+

Campeonato Catarinense

Concórdia x Chapecoense – 18h30 – N Sports
Brusque x Figueirense – 21h30 – Globo
Avaí x Carlos Renaux – 21h30 – SportyNet (YouTube)

Amistoso

Boca Juniors x Millonarios – 19h – Disney+

Campeonato Paulista

Primavera x Mirassol – 19h – HBO Max
Palmeiras x Santos – 19h30 – Record, CazéTV, TNT e HBO Max
Ponte Preta x Velo Clube – 21h – HBO Max

Campeonato Gaúcho

Novo Hamburgo x Juventude – 19h – Sportv 3 e Premiere
Grêmio x São José – 21h30 – Globo, Sportv e Premiere

Campeonato Paranaense

Galo Maringá x Foz do Iguaçu – 19h – Canal GOAT
Azuriz x Londrina – 20h – Canal GOAT
FC Cascavel x Andraus – 20h – Canal GOAT
Athletico-PR x Operário-PR – 20h30 – Canal GOAT e Rede Furacão

Campeonato Cearense

Iguatu x Tirol – 19h – FCFTV
Ceará x Maranguape – 21h30 – Globo, TV Brasil, Canal GOAT e TVC

Campeonato Baiano

Bahia de Feira x Bahia – 19h15 – TVE Bahia e TV Green

Campeonato Potiguar

Potiguar x ABC – 20h – Canal GOAT

Campeonato Mato-Grossense

Cuiabá x Operário VG – 20h30 – Globo

Série Colômbia

Cúcuta Deportivo x San Lorenzo – 21h – Disney+

Campeonato Mexicano

Toluca x Santos Laguna – 0h10 – SportyNet (YouTube)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

