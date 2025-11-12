Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (12/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (12)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (12), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A Brasileirão, do Mundial Sub-17 e da Champions League Feminina, entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 12 de novembro de 2025)
Brasileirão
Atlético-MG x Fortaleza – 20h30 – Sportv e Premiere
Mundial sub-17
EUA sub-19 x Alemanha sub-19 – 13h30 – FIFA+
Champions League Feminina
Barcelona (F) x OH Leuven (F) – 14h45 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Bayern de Munique (F) x Arsenal (F) – 14h45 – ESPN 4 e Disney+
Manchester United (F) x PSG (F) – 17h – ESPN e Disney+
Atlético de Madrid (F) x Juventus (F) – 17h – ESPN 4 e Disney+
Benfica (F) x Twente (F) – 17h – Disney+
Campeonato Paulista Feminino
Taubaté (F) x RB Bragantino (F) – 15h – Paulistão (YouTube)
Campeonato Paulista Feminino sub-20 (final)
Ferroviária sub-20 (F) x São Paulo sub-20 (F) – 15h – Link Sport Club Podcast e Paulistão (YouTube)
Copa do Brasil sub-20 (quartas)
Atlético-MG sub-20 x Sport sub-20 – 15h – Sportv
Fortaleza sub-20 x São Paulo sub-20 – 17h30 – Sportv
