Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (12), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A Brasileirão, do Mundial Sub-17 e da Champions League Feminina, entre outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 12 de novembro de 2025)

Brasileirão

Atlético-MG x Fortaleza – 20h30 – Sportv e Premiere

Jogos de hoje: Atlético-MG enfrenta o Fortaleza pelo Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Mundial sub-17

EUA sub-19 x Alemanha sub-19 – 13h30 – FIFA+

Champions League Feminina

Barcelona (F) x OH Leuven (F) – 14h45 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Bayern de Munique (F) x Arsenal (F) – 14h45 – ESPN 4 e Disney+

Manchester United (F) x PSG (F) – 17h – ESPN e Disney+

Atlético de Madrid (F) x Juventus (F) – 17h – ESPN 4 e Disney+

Benfica (F) x Twente (F) – 17h – Disney+

Campeonato Paulista Feminino

Taubaté (F) x RB Bragantino (F) – 15h – Paulistão (YouTube)

Campeonato Paulista Feminino sub-20 (final)

Ferroviária sub-20 (F) x São Paulo sub-20 (F) – 15h – Link Sport Club Podcast e Paulistão (YouTube)

Copa do Brasil sub-20 (quartas)

Atlético-MG sub-20 x Sport sub-20 – 15h – Sportv

Fortaleza sub-20 x São Paulo sub-20 – 17h30 – Sportv

