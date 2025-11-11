Europeus reagem à fala de Ancelotti sobre cria do Palmeiras: 'Ele não vai'

Uma declaração de Carlo Ancelotti sobre Endrick, cria do Palmeiras, viralizou muito nas redes sociais europeias nesta segunda-feira (10). O treinador falou sobre as possibilidades do jogador do Real Madrid jogar a Copa do Mundo, em entrevista à Placar.

A situação do jovem revelado pelo Palmeiras no Real Madrid está longe de ser simples. Desde a chegada de Xabi Alonso, o menino de 19 anos só atuou em um jogo da temporada com o espanhol. Carlo Ancelotti falou sobre a situação do jogador.

- Sim, falei com ele no começo desta temporada. Ele estava lesionado, mas agora está bem, de volta, e tem que pensar com o seu entorno o que é melhor. Falar com o clube, para ver o que é melhor para ele. Endrick é muito jovem, não vai ser o seu último Mundial. Ele pode jogar o Mundial de 2026, porque tem qualidade para isso, mas pode estar no de 2030, também no de 2034 e pode até ser no de 2038 - declarou Ancelotti sobre o cria do Palmeiras.

Nas redes sociais, muitos europeus repercutiram à declaração do técnico da Seleção Brasileira sobre o jogador. Muitos apoiaram, mas alguns deram uma cornetada no treinador, já que ele não dava muitos minutos ao jogador no Real Madrid. Veja os comentários abaixo:

Endrick, ex-Palmeiras, em atividade pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

Veja a repercussão da fala de Ancelotti sobre o cria do Palmeiras

Tradução sobre o cria do Palmeiras: Indiretamente dizendo que ele não vai (para a Copa do Mundo)

Tradução sobre o jovem revelado pelo Palmeiras: Pelo jeito que Carlo está falando, ele não tem planos de convocar Endrick para a Copa do Mundo de 2026.

Tradução sobre o cria do Palmeiras: Ele costumava deixá-lo no banco por diversão quando estava no Real Madrid, agora está sugerindo encontrar a melhor solução. Dois pesos e duas medidas.

Tradução: Xabi Alonso está acabando com o Real Madrid Ele deveria escalar o Endrick, ele deveria escalar o Garcia, ele deveria escalar o Rodrigo. Jogadores estrelas que parecem não saber o que estão fazendo.

Bastidores de Endrick: Real Madrid já vê saída próxima, e França desponta como destino

O futuro do centroavante Endrick está ainda indefinido, no entanto, alguns traços já tomam formas para o próximo ano. De acordo com apuração do Lance!, o jogador tem sua saída do Real Madrid encaminhada, e o provável destino é o Lyon, da França. O martelo ainda não foi batido, uma vez que ainda existe a chance de pintar uma oportunidade melhor na janela de transferências de janeiro para o cria do Palmeiras.

De olho na Copa do Mundo de 2026, Endrick não deve permanecer no Real Madrid em meio à falta de oportunidades com o técnico Xabi Alonso. Na atual temporada, o brasileiro entrou em campo por apenas 11 minutos na goleada da equipe merengue por 4 a 0 sobre o Valencia, pela La Liga.

No entanto, Endrick voltou a ficar no banco de reservas durante todo o jogo entre Real Madrid e Rayo Vallecano, que terminou empatado em 0 a 0. Com isso, o atacante está cada vez mais próximo de uma saída por empréstimo visando ter mais minutagem e, quem sabe, um retorno à equipe de Madrid como destaque. O jogador chegou ao Real do Palmeiras em 2024.