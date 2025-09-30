José Mourinho encara Chelsea na Champions League: ‘Não sou mais um Blue’
Treinador esteve no comando dos Blues nas temporadas 2004–2007 e 2013–2015
Nesta terça-feira (30), Chelsea e Benfica se enfrentam pela Champions League. Em entrevista coletiva antes do confronto, José Mourinho, atual treinador dos Encarnados, falou sobre sua relação com os Blues. O português esteve no comando do time londrino por mais de 300 partidas e conquistou oito títulos.
Chelsea e Benfica terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING). O jogo terá transmissão do SBT, TNT e HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Na última segunda-feira (29), Mourinho, em entrevista coletiva, foi questionado sobre sua ligação com o Chelsea. O treinador português chegou a Stamford Bridge na temporada 2004/05. Pelos Blues, o treinador de 62 anos conquistou três Premier Leagues, três Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra, além de uma Supercopa nacional.
— (O Stamford Bridge é) um estádio onde ganhei três vezes a Premier League, fiz história com o Chelsea. O Chelsea faz parte da minha história, eu faço parte da história do Chelsea. Mas o futebol é assim. Eles querem vencer, eu quero vencer. Vou entender onde estou antes da partida, vou entender onde estou depois da partida. Durante a partida, acho que tenho a capacidade de esquecer e simplesmente competir — afirmou Mourinho
Com mais de 25 anos de carreira, José Mourinho se mostrou acostumado com reencontros no mundo da bola. O treinador tem passagens por grandes clubes do futebol europeu como Real Madrid, Inter de Milão e Manchester United.
— Quando saí do Porto, meu primeiro jogo europeu como técnico do Chelsea foi contra o Porto; enquanto técnico da Inter, joguei um zilhão de vezes contra o Barcelona (onde eu era assistente técnico). Como técnico do Fenerbahçe, joguei contra o Manchester United e contra o Benfica — completou
— Já são muitos anos, de idade e de futebol. O Benfica é um clube gigante e a responsabilidade é gigante por várias razões. Vocês conhecem-me, sabem como sou. Vamos a isso amanhã. Até ao início do jogo será o "meu Chelsea", após o jogo será "meu Chelsea", durante o jogo é o "meu Benfica" — finalizou Mourinho
José Mourinho retorna ao comando do Benfica após 25 anos. O português de 62 anos tem contrato até o final da temporada 2026/27. Mourinho volta a Portugal após 21 temporadas, quando deixou o Porto, maior rival dos Encarnados.
Mourinho na Champions League
José Mourinho foi campeão da Champions League em duas oportunidades. O treinador português conquistou a Europa com o Porto na temporada 2003/04 e com a Inter de Milão em 2009/10. Entre 2010 e 2014, Mourinho alcançou as semifinais em temporadas consecutivas, com Real Madrid e Chelsea
