Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (26/10/2025)
Veja os jogos televisionados deste domingo (26)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, do Campeonato Alemão, do Campeonato Espanhol, da Série A e B do Brasileirão etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 26 de outubro de 2025)
Brasileirão
Botafogo x Santos — 16h — Globo e Premiere
Grêmio x Juventude — 16h — Globo, ge tv e Premiere
RB Bragantino x Vasco — 18h30 — Sportv e Premiere
Palmeiras x Cruzeiro — 20h30 — Sportv e Premiere
➡️Clique para assistir no Premiere
Premier League
Arsenal x Crystal Palace — 11h — Xsports e Disney+
Aston Villa x Manchester City — 11h — ESPN e Disney+
Bournemouth x Nottingham Forest — 11h — Disney+
Wolves x Burnley — 11h — Disney+
Everton x Tottenham — 13h30 — ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
La Liga
Mallorca x Levante — 10h — Disney+
Real Madrid x Barcelona — 12h15 — Disney+
Osasuna x Celta de Vigo — 14h30 — Disney+
Rayo Vallecano x Deportivo Alavés — 17h — Disney+
Bundesliga
Bayer Leverkusen x Freiburg — 11h30 — CazéTV e OneFootball
Stuttgart x Mainz — 13h30 — RedeTV!, SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Campeonato Italiano
Torino x Genoa — 8h30 — Xsports e Disney+
Hellas Verona x Cagliari — 11h — Disney+
Sassuolo x Roma — 11h — ESPN 4 e Disney+
Fiorentina x Bologna — 14h — Xsports e Disney+
Lazio x Juventus — 16h45 — CazéTV e Disney+
Brasileirão Série B
CRB x Atlético-GO — 16h — ESPN, SportyNet e Disney+
Vila Nova x Atlético-GO — 18h30 — Disney+
Campeonato Holandês
Twente x Ajax — 8h15 — Disney+
Feyenoord x PSV — 10h30 — Disney+
AZ Alkmaar x Utrecht — 12h45 — Disney+
Go Ahead Eagles x Excelsior — 16h — Disney+
Campeonato Escocês
Hearts x Celtic — 9h — Canal GOAT
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Braunscweig x Hannover — 9h30 — OneFootball
Kaiserslatern x Nurnberg — 9h30 — Canal GOAT e OneFootball
Magdeburg x Preussen Munster — 9h30 — OneFootball
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Málaga x Andorra — 10h — Disney+
Almería x Castellón — 14h30 — Disney+
Deportivo La Coruña x Real Valladolid — 17h — Disney+
Campeonato Turco
Galatasaray x Goztepe — 11h — Disney+
Kasimpasa x Besiktas — 14h — Disney+
Campeonato Islandês
Vikingur x Valur Reykjavik — 11h — Canal GOAT
Campeonato Português
Famalicão x Vitória de Guimarães — 12h30 — Disney+
Tondela x Sporting — 15h — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Braga x Casa Pia — 17h30 — Xsports e Disney+
Campeonato Grego
Panathinaikos x Asteras Tripolis — 12h30 — SportyNet (YouTube)
PAOK x Volos — 14h30 — SportyNet (YouTube)
Campeonato Norueguês
Bodo Glimt x Molde — 13h — Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Peruano
Sporting Cristal x Los Chankas — 13h — Fanatiz
UTC x Alianza Universidad — 15h15 — Fanatiz
ADT Tarma x Universitario — 17h30 — Fanatiz
Melgar x Sport Huancayo — 20h — Fanatiz
Campeonato Ucraniano
Shakhtar Donetsk x Kudrivka — 10h30 — OneFootball
Dínamo de Kiev x Kryvbas — 13h — OneFootball
Campeonato Uruguaio
Danubio x River Plate — 13h30 — Disney+
Liverpool x Progreso — 16h — Disney+
Montevideo Wanderers x Nacional — 18h30 — Disney+
Miramar Misiones x Boston River — 21h — Disney+
MLS
Philadelphia Union x Chicago Fire — 18h30 — Apple TV+
Vancouver Whitecaps x FC Dallas — 20h30 — Apple TV+
San Diego FC x Portland Timbers — 22h30 — Apple TV+
Campeonato Mexicano
Toluca x Pachuca — 22h — SportyNet (TV fechada e YouTube)
