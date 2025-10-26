Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, do Campeonato Alemão, do Campeonato Espanhol, da Série A e B do Brasileirão etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 26 de outubro de 2025)

Brasileirão

Botafogo x Santos — 16h — Globo e Premiere

Grêmio x Juventude — 16h — Globo, ge tv e Premiere

RB Bragantino x Vasco — 18h30 — Sportv e Premiere

Palmeiras x Cruzeiro — 20h30 — Sportv e Premiere

Premier League

Arsenal x Crystal Palace — 11h — Xsports e Disney+

Aston Villa x Manchester City — 11h — ESPN e Disney+

Bournemouth x Nottingham Forest — 11h — Disney+

Wolves x Burnley — 11h — Disney+

Everton x Tottenham — 13h30 — ESPN e Disney+

La Liga

Mallorca x Levante — 10h — Disney+

Real Madrid x Barcelona — 12h15 — Disney+

Osasuna x Celta de Vigo — 14h30 — Disney+

Rayo Vallecano x Deportivo Alavés — 17h — Disney+

Bundesliga

Bayer Leverkusen x Freiburg — 11h30 — CazéTV e OneFootball

Stuttgart x Mainz — 13h30 — RedeTV!, SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Italiano

Hellas Verona x Cagliari — 11h — Disney+

Sassuolo x Roma — 11h — ESPN 4 e Disney+

Fiorentina x Bologna — 14h — Xsports e Disney+

Lazio x Juventus — 16h45 — CazéTV e Disney+

Brasileirão Série B

CRB x Atlético-GO — 16h — ESPN, SportyNet e Disney+

Vila Nova x Atlético-GO — 18h30 — Disney+

Campeonato Holandês

Twente x Ajax — 8h15 — Disney+

Feyenoord x PSV — 10h30 — Disney+

AZ Alkmaar x Utrecht — 12h45 — Disney+

Go Ahead Eagles x Excelsior — 16h — Disney+

Campeonato Escocês

Hearts x Celtic — 9h — Canal GOAT

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Braunscweig x Hannover — 9h30 — OneFootball

Kaiserslatern x Nurnberg — 9h30 — Canal GOAT e OneFootball

Magdeburg x Preussen Munster — 9h30 — OneFootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Málaga x Andorra — 10h — Disney+

Almería x Castellón — 14h30 — Disney+

Deportivo La Coruña x Real Valladolid — 17h — Disney+

Campeonato Turco

Galatasaray x Goztepe — 11h — Disney+

Kasimpasa x Besiktas — 14h — Disney+

Campeonato Islandês

Vikingur x Valur Reykjavik — 11h — Canal GOAT

Campeonato Português

Famalicão x Vitória de Guimarães — 12h30 — Disney+

Tondela x Sporting — 15h — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Braga x Casa Pia — 17h30 — Xsports e Disney+

Campeonato Grego

Panathinaikos x Asteras Tripolis — 12h30 — SportyNet (YouTube)

PAOK x Volos — 14h30 — SportyNet (YouTube)

Campeonato Norueguês

Bodo Glimt x Molde — 13h — Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Peruano

Sporting Cristal x Los Chankas — 13h — Fanatiz

UTC x Alianza Universidad — 15h15 — Fanatiz

ADT Tarma x Universitario — 17h30 — Fanatiz

Melgar x Sport Huancayo — 20h — Fanatiz

Campeonato Ucraniano

Shakhtar Donetsk x Kudrivka — 10h30 — OneFootball

Dínamo de Kiev x Kryvbas — 13h — OneFootball

Campeonato Uruguaio

Danubio x River Plate — 13h30 — Disney+

Liverpool x Progreso — 16h — Disney+

Montevideo Wanderers x Nacional — 18h30 — Disney+

Miramar Misiones x Boston River — 21h — Disney+

MLS

Philadelphia Union x Chicago Fire — 18h30 — Apple TV+

Vancouver Whitecaps x FC Dallas — 20h30 — Apple TV+

San Diego FC x Portland Timbers — 22h30 — Apple TV+

Campeonato Mexicano

Toluca x Pachuca — 22h — SportyNet (TV fechada e YouTube)

