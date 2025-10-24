Um dos principais destaques deste início de temporada europeia é Nico Paz, meia do Como, da Itália. Com quatro gols e quatro assistências, o argentino desperta interesse de grandes equipes do Velho Continente, principalmente o Real Madrid, que possuí uma cláusula de recompra pelo jogador. Porém, a Inter de Milão se colocou na briga e pode frustrar os Merengues.

Revelado no Real Madrid, Nico Paz foi vendido ao Como por seis milhões de euros, em 2024. Para liberar o promissor jogador, o clube da capital espanhola incluiu cláusulas de recompra em contrato, com valores progressivos: 8 milhões de euros em 2025, 9 milhões em 2026 e 10 milhões em 2027. A expectativa é de que o clube exerça a recompra no próximo verão europeu, apostando no amadurecimento do meia durante seu período de crescimento na Serie A.

Porém, segundo o jornal argentino "TyC Sports", a Inter de Milão estaria disposta a desembolsar 58 milhões de euros pelo meia. Caso a proposta da equipe italiana se concretize, a cláusula de recompra do Real Madrid se anularia. Os Nerazzurri tem grande interesse em Nico Paz, visto que, em 2024, o ex-jogador e atual vice-presidente do clube, Javier Zanetti, foi flagrado em jantar com Pablo Paz, pai do jogador, com quem jogou junto pela seleção argentina.

Nico Paz em ação pelo Como FC, da Itália (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem é Nico Paz?

Sob o comando de Cesc Fàbregas, Nico Paz se transformou em um dos líderes técnicos do Como. Na última temporada, participou de 15 gols em 35 jogos e se consolidou como titular absoluto. Seu desempenho chamou a atenção de diversos clubes da Europa, incluindo o Tottenham, que chegou a oferecer 70 milhões de euros. No entanto, o Como rejeitou a proposta, uma vez que qualquer negociação teria de passar pelo Real Madrid, que mantém prioridade em decidir o futuro do atleta.

Nascido em Tenerife, mas com raízes argentinas, Nico Paz já defendeu a seleção da Argentina em três partidas oficiais, inclusive contra o Brasil, e sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026. O meia acredita que manter regularidade no futebol italiano será fundamental para ganhar espaço definitivo na Albiceleste e garantir uma convocação.

Com boa visão de jogo, talento nas bolas paradas e capacidade para atuar como meia-atacante ou aberto pela direita, Nico Paz segue em evolução. O Real Madrid observa cada passo, certo de que, em breve, terá de volta uma joia que pode brilhar nos gramados do Bernabéu.

Nico Paz e Messi pela Argentina (Foto: Reproduçãp/Instagram)

