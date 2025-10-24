Clube prepara oferta milionária para impedir ida de Nico Paz ao Real Madrid
Meia argentino é um dos destaques do futebol italiano e europeu
Um dos principais destaques deste início de temporada europeia é Nico Paz, meia do Como, da Itália. Com quatro gols e quatro assistências, o argentino desperta interesse de grandes equipes do Velho Continente, principalmente o Real Madrid, que possuí uma cláusula de recompra pelo jogador. Porém, a Inter de Milão se colocou na briga e pode frustrar os Merengues.
Revelado no Real Madrid, Nico Paz foi vendido ao Como por seis milhões de euros, em 2024. Para liberar o promissor jogador, o clube da capital espanhola incluiu cláusulas de recompra em contrato, com valores progressivos: 8 milhões de euros em 2025, 9 milhões em 2026 e 10 milhões em 2027. A expectativa é de que o clube exerça a recompra no próximo verão europeu, apostando no amadurecimento do meia durante seu período de crescimento na Serie A.
Porém, segundo o jornal argentino "TyC Sports", a Inter de Milão estaria disposta a desembolsar 58 milhões de euros pelo meia. Caso a proposta da equipe italiana se concretize, a cláusula de recompra do Real Madrid se anularia. Os Nerazzurri tem grande interesse em Nico Paz, visto que, em 2024, o ex-jogador e atual vice-presidente do clube, Javier Zanetti, foi flagrado em jantar com Pablo Paz, pai do jogador, com quem jogou junto pela seleção argentina.
Quem é Nico Paz?
Sob o comando de Cesc Fàbregas, Nico Paz se transformou em um dos líderes técnicos do Como. Na última temporada, participou de 15 gols em 35 jogos e se consolidou como titular absoluto. Seu desempenho chamou a atenção de diversos clubes da Europa, incluindo o Tottenham, que chegou a oferecer 70 milhões de euros. No entanto, o Como rejeitou a proposta, uma vez que qualquer negociação teria de passar pelo Real Madrid, que mantém prioridade em decidir o futuro do atleta.
Nascido em Tenerife, mas com raízes argentinas, Nico Paz já defendeu a seleção da Argentina em três partidas oficiais, inclusive contra o Brasil, e sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026. O meia acredita que manter regularidade no futebol italiano será fundamental para ganhar espaço definitivo na Albiceleste e garantir uma convocação.
Com boa visão de jogo, talento nas bolas paradas e capacidade para atuar como meia-atacante ou aberto pela direita, Nico Paz segue em evolução. O Real Madrid observa cada passo, certo de que, em breve, terá de volta uma joia que pode brilhar nos gramados do Bernabéu.
