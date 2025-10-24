'Versão de pai que não conheço', revela filha de Ancelotti

Desde maio no Brasil, Carlo Ancelotti parece ter feito a escolha certa em deixar o Real Madrid e assumir o comando da Seleção Brasileira. Pelo menos é essa impressão que Katia Ancelotti, filha do técnico, tem depois de cinco meses do pai no país.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista ao "Corriere della Sera", da Itália, ela comentou a nova fase do italiano à frente da Seleção Brasileira, além de ter feito uma revelação: nunca o viu brabo. No entanto, sabe esse lado do pai devido às experiências de Davide Ancelotti e seu marido, Mino Fulco.

continua após a publicidade

— Gostaria de vê-lo brabo. Só uma vez. Dizem que acontece em campo e no vestiário. Meu irmão Davide e meu marido Mino falam sobre ataques de fúria, uma versão de pai que não conheço. Gostaria de vê-lo assim na vida real, às vezes.

➡️Redação do Lance! elege vencedor de Real Madrid x Barcelona

Sobre comandar o Brasil, Katia revelou que o pai ficou encantado com a união e o comportamento dos jogadores quando estão juntos no momento de concentração da Seleção. Algumas peças convocadas ele já tinha contato à época do Real Madrid. Segundo ela, Ancelotti sentiu como "se tivesse voltado no tempo, para a época em que era jogador de futebol."

continua após a publicidade

— Algo me surpreendeu. Papai diz que se sentiu como se tivesse voltado no tempo, para a época em que era jogador de futebol. Sua seleção inclui jogadores que atuam em algumas das maiores ligas de futebol da Europa, mas quando retornam à terra natal, sentem a força de suas raízes. Mal podem esperar para treinar, jogar, querem estar juntos. Não se levantam da mesa logo depois do almoço, não ficam presos ao celular ou ao laptop o tempo todo. Isso é algo que eles gostam.

➡️Com brasileiros, redação do Lance! escolhe seleção ideal do El Clásico

Relação da família com o Brasil: Davide Ancelotti no Botafogo

A ligação da família Ancelotti foi intensificada ainda com a chegada de Davide Ancelotti ao comando do Botafogo. Segundo Katia, o irmão enfrentou muitas críticas por ter começado a carreira junto ao pai e saiu em defesa do técnico alvinegro.

➡️El Clásico equilibrado: Os números por trás de Real Madrid x Barcelona

— Meu irmão Davide enfrentou muitas críticas por começar a treinar com o pai. Acho que ele teve mais dificuldades do que os outros, justamente porque sempre apontavam o dedo para ele. Agora está treinando o Botafogo sozinho. Ele também está no Brasil. Me incomoda que falem dele e não de outros filhos que também têm pais como treinadores.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial