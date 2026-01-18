Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (18/01/2026)
Veja os jogos televisionados deste domingo (18)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (18), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os dos estaduais ao redor do Brasil, Copa Africana de Nações, Campeonato Inglês, Alemão, Francês, Espanhol e entre outros ao redor do mundo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Análise: mais do que treinador, Chelsea precisa rever sua estrutura
Futebol Internacional17/01/2026
- Lancepédia
Todos os técnicos do Brasil na história da Copa do Mundo
Lancepédia17/01/2026
- Futebol Internacional
Ex-Santos, Caju é anunciado como jogador do Spartak Subotica, da Sérvia
Futebol Internacional16/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Campeonato Italiano
Parma x Genoa – 8h30 – Disney+
Bologna x Fiorentina – 11h – Xsports e Disney+
Torino x Roma – 14h – ESPN e Disney+
Milan x Lecce – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Pescara x Modena – 11h – OneFootball
Palermo x Spezia – 13h15 – SportyNet (YouTube)
Campeonato Italiano Feminino
Roma x Sassuolo – 8h30 – Canal GOAT
Inter de Milão x Juventus – 11h30 – Canal GOAT
Campeonato Paraibano
Botafogo-PB x Esporte de Patos – 9h – Canal GOAT e TH+ SBT Tambaú (TV e YouTube)
Serra Branca x Treze – 18h – Globo e Canal GOAT
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Kaiserslautern x Hannover – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball
Bochum x Darmstadt – 9h30 – RC Sport e OneFootball
Holstein Kiel x Paderborn – 9h30 – OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Stuttgart II x Duisburg – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball
Schweinfurt x Viktoria Colônia – 12h30 – OneFootball
Campeonato Espanhol
Getafe x Valencia – 10h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Atlético de Madrid x Alavés – 12h15 – ESPN 4 e Disney+
Celta de Vigo x Rayo Vallecano – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Real Sociedad x Barcelona – 17h – Disney+
Campeonato Inglês
Wolverhampton x Newcastle – 11h – ESPN e Disney+
Aston Villa x Everton – 13h30 – Xsports e Disney+
Campeonato Turco
Kocaelispor x Trabzonspor – 11h – Disney+
Alanyaspor x Fenerbahçe – 14h – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Mineiro
Itabirito x América-MG – 11h – Premiere
Atlético-MG x Tombense – 18h – Globo, ge tv, Sportv e Premiere
Campeonato Alemão
Stuttgart x Union Berlin – 11h30 – CazéTV e OneFootball
Augsburg x Freiburg – 13h30 – RedeTV!, Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Campeonato Saudita
Al Hazem x Al Qadsiah – 12h15 – Canal GOAT, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Neom x Al Hilal – 14h30 – Canal GOAT e Sporty
Campeonato Holandês
Feyenoord x Sparta Rotterdam – 12h45 – Disney+
Campeonato Português
Tondela x Braga – 15h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Vitória de Guimarães x Porto – 17h30 – ESPN 3 e Disney+
Copa Africana de Nações (Final)
Senegal x Marrocos – 16h – Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Paulista
Corinthians x São Paulo – 16h – TNT e HBO Max
São Bernardo x Noroeste – 17h – HBO Max
RB Bragantino x Botafogo-SP – 18h15 – TNT e HBO Max
Guarani x Santos – 20h30 – Record, CazéTV, TNT e HBO Max
Campeonato Baiano
Porto-BA x Vitória – 16h – TV Brasil, TVE Bahia e TV Green
Campeonato Potiguar
América-RN x Laguna – 16h – Canal GOAT
Campeonato Pernambucano
Maguary x Retrô – 16h – Canal GOAT
Náutico x Sport – 18h – Globo
Campeonato Grego
AEK x Panathinaikos – 16h – SportyNet (YouTube)
Campeonato Catarinense
Santa Catarina x Joinville – 16h30 – SportyNet (TV e YouTube)
Figueirense x Avaí – 18h – Globo
Chapecoense x Marcílio Dias – 19h30 – N Sports
Campeonato Francês
Lyon x Brest – 16h45 – CazéTV
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Burgos x Huesca – 14h30 – Disney+
Córdoba x Málaga – 17h – Disney+
Campeonato Mato-Grossense
Mixto x Cuiabá – 17h – Globo
Campeonato Paranaense
Cianorte x FC Cascavel – 17h30 – Canal GOAT
São Joseense x Operário-PR – 18h30 – Canal GOAT
Campeonato Carioca
Vasco x Nova Iguaçu – 18h – Globo e Premiere
Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo – 20h30 – ge tv, Sportv e Premiere
Portuguesa-RJ x Maricá – 20h30 – Premiere
Campeonato Gaúcho
Ypiranga x Internacional – 18h – Globo e Premiere
Campeonato Cearense
Fortaleza x Maracanã – 18h – Globo, Canal GOAT e TVC (TV e YouTube)
Amistosos
Universidad de Chile x Racing – 19h – Disney+
Boca Juniors x Olimpia – 21h – Disney+
Campeonato Mexicano
Santos Laguna x Juárez – 20h – SportyNet (TV e YouTube)
Série Rio de La Plata
Colo-Colo x Alianza Lima – 21h – Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias