imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (18/01/2026)

Veja os jogos televisionados deste domingo (18)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/01/2026
00:01
Raphinha - Barcelona x Real Madrid - Supercopa Espanha
imagem cameraRaphinha comemora gol marcado em Barcelona x Real Madrid (Foto: Fadel SENNA / AFP)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (18), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os dos estaduais ao redor do Brasil, Copa Africana de Nações, Campeonato Inglês, Alemão, Francês, Espanhol e entre outros ao redor do mundo.

Campeonato Italiano

Parma x Genoa – 8h30 – Disney+
Bologna x Fiorentina – 11h – Xsports e Disney+
Torino x Roma – 14h – ESPN e Disney+
Milan x Lecce – 16h45 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Pescara x Modena – 11h – OneFootball
Palermo x Spezia – 13h15 – SportyNet (YouTube)

Campeonato Italiano Feminino

Roma x Sassuolo – 8h30 – Canal GOAT
Inter de Milão x Juventus – 11h30 – Canal GOAT

Campeonato Paraibano

Botafogo-PB x Esporte de Patos – 9h – Canal GOAT e TH+ SBT Tambaú (TV e YouTube)
Serra Branca x Treze – 18h – Globo e Canal GOAT

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Kaiserslautern x Hannover – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball
Bochum x Darmstadt – 9h30 – RC Sport e OneFootball
Holstein Kiel x Paderborn – 9h30 – OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Stuttgart II x Duisburg – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball
Schweinfurt x Viktoria Colônia – 12h30 – OneFootball

Campeonato Espanhol

Getafe x Valencia – 10h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Atlético de Madrid x Alavés – 12h15 – ESPN 4 e Disney+
Celta de Vigo x Rayo Vallecano – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Real Sociedad x Barcelona – 17h – Disney+

Campeonato Inglês

Wolverhampton x Newcastle – 11h – ESPN e Disney+
Aston Villa x Everton – 13h30 – Xsports e Disney+

Campeonato Turco

Kocaelispor x Trabzonspor – 11h – Disney+
Alanyaspor x Fenerbahçe – 14h – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Mineiro

Itabirito x América-MG – 11h – Premiere
Atlético-MG x Tombense – 18h – Globo, ge tv, Sportv e Premiere

Campeonato Alemão

Stuttgart x Union Berlin – 11h30 – CazéTV e OneFootball
Augsburg x Freiburg – 13h30 – RedeTV!, Canal GOAT, SportyNet e OneFootball

Campeonato Saudita

Al Hazem x Al Qadsiah – 12h15 – Canal GOAT, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Neom x Al Hilal – 14h30 – Canal GOAT e Sporty

Campeonato Holandês

Feyenoord x Sparta Rotterdam – 12h45 – Disney+

Campeonato Português

Tondela x Braga – 15h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Vitória de Guimarães x Porto – 17h30 – ESPN 3 e Disney+

Copa Africana de Nações (Final)

Senegal x Marrocos – 16h – Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Paulista

Corinthians x São Paulo – 16h – TNT e HBO Max
São Bernardo x Noroeste – 17h – HBO Max
RB Bragantino x Botafogo-SP – 18h15 – TNT e HBO Max
Guarani x Santos – 20h30 – Record, CazéTV, TNT e HBO Max

Campeonato Baiano

Porto-BA x Vitória – 16h – TV Brasil, TVE Bahia e TV Green

Campeonato Potiguar

América-RN x Laguna – 16h – Canal GOAT

Campeonato Pernambucano

Maguary x Retrô – 16h – Canal GOAT
Náutico x Sport – 18h – Globo

Campeonato Grego

AEK x Panathinaikos – 16h – SportyNet (YouTube)

Campeonato Catarinense

Santa Catarina x Joinville – 16h30 – SportyNet (TV e YouTube)
Figueirense x Avaí – 18h – Globo
Chapecoense x Marcílio Dias – 19h30 – N Sports

Campeonato Francês

Lyon x Brest – 16h45 – CazéTV

Endrick anunciado pelo Lyon, da França (Foto: Reprodução/X)
Endrick anunciado pelo Lyon, da França (Foto: Reprodução/X)

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Burgos x Huesca – 14h30 – Disney+
Córdoba x Málaga – 17h – Disney+

Campeonato Mato-Grossense

Mixto x Cuiabá – 17h – Globo

Campeonato Paranaense

Cianorte x FC Cascavel – 17h30 – Canal GOAT
São Joseense x Operário-PR – 18h30 – Canal GOAT

Campeonato Carioca

Vasco x Nova Iguaçu – 18h – Globo e Premiere
Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo – 20h30 – ge tv, Sportv e Premiere
Portuguesa-RJ x Maricá – 20h30 – Premiere

Campeonato Gaúcho

Ypiranga x Internacional – 18h – Globo e Premiere

Campeonato Cearense

Fortaleza x Maracanã – 18h – Globo, Canal GOAT e TVC (TV e YouTube)

Amistosos

Universidad de Chile x Racing – 19h – Disney+
Boca Juniors x Olimpia – 21h – Disney+

Campeonato Mexicano

Santos Laguna x Juárez – 20h – SportyNet (TV e YouTube)

Série Rio de La Plata

Colo-Colo x Alianza Lima – 21h – Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

