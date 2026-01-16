Ex-Santos, Caju é anunciado como jogador do Spartak Subotica, da Sérvia

Revelado nas categorias de base do Santos, o lateral-esquerdo Caju foi anunciado como atleta do Spartak Subotica, da Sérvia. Após o fim de sua passagem vitoriosa pelo Aris Limassol, do Chipre, o brasileiro de 31 anos assinou contrato com o novo clube até junho de 2027.

Caju estava livre no mercado depois de acertar sua rescisão de contrato com o Aris Limassol em setembro do ano passado. Pelo clube cipriota, foram mais de 100 partidas disputadas e a conquista inédita do campeonato nacional, além de conduzir o clube pela primeira vez na disputa de competições europeias, tendo marcado o primeiro gol da história do clube em uma edição de Champions League.

- Estou muito motivado com esse novo desafio na minha carreira. Sou muito grato ao clube por acreditar em mim e espero corresponder às expectativas tanto da diretoria, quanto da comissão técnica e torcedor dentro de campo. Tenho certeza de que juntos e com muito trabalho vamos conseguir deixar o clube em uma melhor situação no campeonato. Estou muito motivado para entrar em campo e ajudar o Spartak Subotica da melhor maneira possível - disse o brasileiro.

O Campeonato Sérvio entrou em pausa antes do Natal e tem seu retorno previsto para o dia 31 de janeiro. Com isso, Caju terá tempo para se ambientar ao novo clube e ao país antes de fazer sua estreia com as cores do Spartak Subotica, atualmente penúltimo colocado na liga nacional.

Formado nas categorias de base do Santos e com passagem pelas seleções de base do Brasil, Caju defendeu também as cores de Apoel, Goiás e SC Braga antes de chegar ao Aris Limassol.

