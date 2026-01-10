menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Floresta x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense

Times se enfrentam pela 2ª rodada do Estadual

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 10/01/2026
10:30
Floresta e Ceará se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraFloresta e Ceará se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Floresta e Ceará se enfrentam neste sábado (10), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Domingão, em Horizonte (CE). O confronto, válido pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. terá transmissão do Canal GOAT e da TVC Esporte.

continua após a publicidade

Relacionadas

O Ceará, jogando com a base, fará a sua primeira partida em 2026. O Floresta vem de vitória por 2 a 0 sobre o Tirol, valendo pela 1ª rodada.

Ficha do jogo

Floresta-escudo-onde-assistir
FLO
CEA
2ª rodada
Campeonato Cearense
Data e Hora
Sábado, 10 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
Local
Estádio Domingão, em Horizonte (CE)
Árbitro
Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes
Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE) e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE)
Var
-
Onde assistir
Canal GOAT e TVC Esporte

O Floresta é o líder do Grupo B, com três pontos. O Ceará, que ainda não jogou na temporada, está em terceiro lugar na mesma chave.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Histórico do confronto

Floresta e Ceará já se enfrentaram nove vezes na história, com quatro vitórias para o Vovô, duas para o Lobo e três empates.

O Alvinegro já definiu que atuará com a base no confronto. Quem comandará o grupo é Alison Henry, técnico do sub-20 do Ceará. Melk, Gabriel Amaral e Giulio estão entre os destaques do time de Porangabuçu.

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

➡️ Com gol de bicicleta, Grêmio Prudente vence o Ceará pela Copinha

Confira as informações do jogo entre Floresta x Ceará

✅ FICHA TÉCNICA
FLORESTA X CEARÁ
CAMPEONATO CEARENSE - 2ª RODADA (FASE DE GRUPOS)

📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)
📺 Onde assistir: Canal GOAT e TVC Esportes

continua após a publicidade

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
🚩 Assistentes: Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE) e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLORESTA: Jeferson; Marco Antônio, Eduardo e João Victor; Cedric, Danrley, Guilherme Borges e Eliando Carvalho; Rafinha, João Celeri e Bismark. Técnico: Leston Junior.

continua após a publicidade

CEARÁ: Gustavo Martins; Aloísio, Uchella, Boateng e Samuel; Pedro Esli, João Gabriel, Melk e Enzo; Gabriel Amaral e Giulio. Técnico: Alison Henry.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias