Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (05/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Neste domingo (5), a agenda do futebol reúne jogos que prometem grande emoção. Além de decisões na Inglaterra com quartas de final da Copa da Inglaterra, teremos clássico entre grandes jogos no Brasileirão e outros confrontos ao redor do mundo.
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Na telinha, também terá o retorno do Campeonato Italiano com a Inter de Milão encarando a Roma, além de Campeonato Espanhol, Saudita, Francês, Português e Alemão.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 5 de abril de 2026):
Brasileirão
16h — Chapecoense x Vitória — Premiere
17h30 — Atlético-MG x Athletico-PR — Globo e Premiere
17h30 — Flamengo x Santos — Globo, ge tv e Premiere
19h30 — Bahia x Palmeiras — Premiere
19h30 — Corinthians x Internacional — Prime Video
20h — Mirassol x RB Bragantino — Premiere
20h30 — Grêmio x Remo — Premiere
Brasileirão Série B
16h — Avaí x Operário-PR — Disney+
18h — Novorizontino x CRB — Disney+
20h — Athletic Club x América-MG — Disney+
20h30 — Botafogo-SP x São Bernardo — ESPN e Disney+
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Copa da Inglaterra
12h30 — West Ham x Leeds United — ESPN e Disney+
La Liga
9h — Getafe x Athletic Bilbao — ESPN e Disney+
11h15 — Valencia x Celta de Vigo — ESPN 4 e Disney+
13h30 — Real Oviedo x Sevilla — ESPN 3 e Disney+
16h — Deportivo Alavés x Osasuna — Disney+
Campeonato Italiano
10h — Cremonese x Bologna — Disney+
13h — Pisa x Torino — Disney+
15h45 — Inter de Milão x Roma — ESPN e Disney+
Campeonato Alemão
10h30 — Union Berlin x St. Pauli — CazéTV e OneFootball
12h30 — Eintracht Frankfurt x Colônia — Canal GOAT, Sportv e OneFootball
Ligue 1
10h — Angers x Lyon — CazéTV
12h15 — Lorient x Paris FC — CazéTV
15h45 — Monaco x Olympique de Marseille — CazéTV
Campeonato Saudita
12h55 — Al Okhdood x Al Fateh — Canal GOAT
15h — Al Ettifaq x Al Qadsiah — Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Espanhol Feminino
9h — Atlético de Madrid x Deportivo La Coruña — DAZN
13h — Madrid CFF x Real Madrid — DAZN
Campeonato Escocês
10h — Livingston x Hearts — Canal GOAT
12h30 — Dundee FC x Celtic — Canal GOAT
Campeonato Turco
14h — Fenerbahçe x Besiktas — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Argentino
18h — River Plate x Belgrano — ESPN e Disney+
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