Neste domingo (5), a agenda do futebol reúne jogos que prometem grande emoção. Além de decisões na Inglaterra com quartas de final da Copa da Inglaterra, teremos clássico entre grandes jogos no Brasileirão e outros confrontos ao redor do mundo.

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Na telinha, também terá o retorno do Campeonato Italiano com a Inter de Milão encarando a Roma, além de Campeonato Espanhol, Saudita, Francês, Português e Alemão.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 5 de abril de 2026):

Brasileirão

16h — Chapecoense x Vitória — Premiere

17h30 — Atlético-MG x Athletico-PR — Globo e Premiere

17h30 — Flamengo x Santos — Globo, ge tv e Premiere

19h30 — Bahia x Palmeiras — Premiere

19h30 — Corinthians x Internacional — Prime Video

20h — Mirassol x RB Bragantino — Premiere

20h30 — Grêmio x Remo — Premiere

Brasileirão Série B

16h — Avaí x Operário-PR — Disney+

18h — Novorizontino x CRB — Disney+

20h — Athletic Club x América-MG — Disney+

20h30 — Botafogo-SP x São Bernardo — ESPN e Disney+

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Copa da Inglaterra

12h30 — West Ham x Leeds United — ESPN e Disney+

La Liga

9h — Getafe x Athletic Bilbao — ESPN e Disney+

11h15 — Valencia x Celta de Vigo — ESPN 4 e Disney+

13h30 — Real Oviedo x Sevilla — ESPN 3 e Disney+

16h — Deportivo Alavés x Osasuna — Disney+

Campeonato Italiano

10h — Cremonese x Bologna — Disney+

13h — Pisa x Torino — Disney+

15h45 — Inter de Milão x Roma — ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

10h30 — Union Berlin x St. Pauli — CazéTV e OneFootball

12h30 — Eintracht Frankfurt x Colônia — Canal GOAT, Sportv e OneFootball

Ligue 1

10h — Angers x Lyon — CazéTV

12h15 — Lorient x Paris FC — CazéTV

15h45 — Monaco x Olympique de Marseille — CazéTV

Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)

Campeonato Saudita

12h55 — Al Okhdood x Al Fateh — Canal GOAT

15h — Al Ettifaq x Al Qadsiah — Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Espanhol Feminino

9h — Atlético de Madrid x Deportivo La Coruña — DAZN

13h — Madrid CFF x Real Madrid — DAZN

Campeonato Escocês

10h — Livingston x Hearts — Canal GOAT

12h30 — Dundee FC x Celtic — Canal GOAT

Campeonato Turco

14h — Fenerbahçe x Besiktas — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

18h — River Plate x Belgrano — ESPN e Disney+

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