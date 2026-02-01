Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (01/02/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (1º), a bola rola desde cedo e o dia promete ser intenso para os fãs do esporte, com uma programação variada no futebol nacional e internacional. Além da Supercopa Rei, decidida entre Flamengo e Corinthians, os principais destaques dos jogos de hoje ficam por conta dos campeonatos Paulista, Carioca, Mineiro e Baiano. Fora do Brasil, confrontos importantes acontecem pelas ligas europeias, incluindo as de Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra e França.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 1º de fevereiro de 2026)
Campeonato Holandês
8h15: Excelsior x Ajax — Disney+
10h30: PSV x Feyenoord — ESPN 3 e Disney+
Campeonato Italiano
8h30: Torino x Lecce — Xsports e Disney+
11h: Como x Atalanta — Disney+
14h: Cremonese x Inter de Milão — ESPN 4 e Disney+
16h45: Parma x Juventus — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano Feminino
8h30: Lazio (F) x Como Women (F) — Canal GOAT
11h: Parma (F) x Roma (F) — Canal GOAT
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
09h30: Fortuna Düsseldorf x Paderborn — OneFootball
09h30: Hertha Berlin x Darmstadt — OneFootball
09h30: Dynamo Dresden x Arminia Bielefeld — OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
9h30: Ulm x Duisburg — Canal GOAT e OneFootball
12h30: Verl x Stuttgart II — OneFootball
15h30: RW Essen x Wehen Wiesbaden — OneFootball
Campeonato Espanhol
10h: Real Madrid x Rayo Vallecano — Disney+
12h15: Real Betis x Valencia — ESPN 2 e Disney+
14h30: Getafe x Celta de Vigo — Disney+
17h: Athletic Bilbao x Real Sociedad — Xsports e Disney+
Campeonato Inglês
11h: Manchester United x Fulham — Xsports e Disney+
11h: Aston Villa x Brentford — ESPN e Disney+
11h: Nottingham Forest x Crystal Palace — Disney+
13h30: Tottenham x Manchester City — ESPN e Disney+
Campeonato Francês
11h: Lyon x Lille — CazéTV
16h45: Strasbourg x PSG — CazéTV
Campeonato Escocês
11h: Hibernian x Rangers — Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Alemão
11h30: Stuttgart x Freiburg — CazéTV e OneFootball
13h30: Borussia Dortmund x Heidenheim — RedeTV, CazéTV e OneFootball
Campeonato Inglês Feminino
11h30: Manchester City (F) x Chelsea (F) — ESPN 4 e Disney+
Mundial de Clubes Feminino
11h45: FAR Rabat (F) x Gotham (F) — CazéTV
15h: Arsenal (F) x Corinthians (F) — CazéTV
Campeonato Saudita
12h15: Al-Shabab x Al-Fayha — Canal GOAT
14h30: Al-Fateh x Al-Hazem — BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
14h30: Al-Ittihad x Al-Najma — Canal GOAT e Sportv
Campeonato Turco
14h: Galatasaray x Kayserispor — Disney+
Campeonato Português
15h: Sporting x Nacional — ESPN 2 e Disney+
Supercopa do Brasil
16h: Flamengo x Corinthians — Globo, Sportv, Premiere e ge tv
Campeonato Paulista
16h: RB Bragantino x São Bernardo — HBO Max
16h: Noroeste x Velo Clube — HBO Max
18h30: Mirassol x Novorizontino — HBO Max
20h30: Botafogo-SP x Palmeiras — Record, CazéTV e HBO Max
Campeonato Paranaense
16h: São Joseense x Londrina — Canal GOAT
18h30: Galo Maringá x Maringá — Canal GOAT
18h30: Operário-PR x Azuriz — Canal GOAT
Campeonato Baiano
16h: Barcelona-BA x Vitória — TVE Bahia
18h30: Bahia x Porto — TVE Bahia
Campeonato Paraense
16h: Paysandu x Capitão Poço — TV Cultura-PA, Canal do Benja e Esporte na Cultura (YouTube)
Campeonato Cearense
18h: Ceará x Horizonte — Canal GOAT, Diário do Nordeste e TVC Esporte (YouTube)
Campeonato Argentino
19h15: Boca Juniors x Newell's Old Boys — ESPN 4 e Disney+
21h30: Rosario Central x River Plate — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Mineiro
20h: Betim x Cruzeiro — Premiere e SportyNet
Campeonato Carioca
20h30: Botafogo x Fluminense — Sportv e Premiere
