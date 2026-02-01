menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (01/02/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/02/2026
06:00
Jogadores de Corinthians e Flamengo disputam bola em jogo do Brasileirão; equipes duelam pela Supercopa (Foto: Joisel Amaral / Agif / Gazeta Press)
imagem cameraJogadores de Corinthians e Flamengo disputam bola em jogo do Brasileirão; equipes duelam pela Supercopa (Foto: Joisel Amaral / Agif / Gazeta Press)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (1º), a bola rola desde cedo e o dia promete ser intenso para os fãs do esporte, com uma programação variada no futebol nacional e internacional. Além da Supercopa Rei, decidida entre Flamengo e Corinthians, os principais destaques dos jogos de hoje ficam por conta dos campeonatos Paulista, Carioca, Mineiro e Baiano. Fora do Brasil, confrontos importantes acontecem pelas ligas europeias, incluindo as de Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra e França.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 1º de fevereiro de 2026)

Campeonato Holandês

8h15: Excelsior x Ajax — Disney+
10h30: PSV x Feyenoord — ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano

8h30: Torino x Lecce — Xsports e Disney+
11h: Como x Atalanta — Disney+
14h: Cremonese x Inter de Milão — ESPN 4 e Disney+
16h45: Parma x Juventus — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano Feminino

8h30: Lazio (F) x Como Women (F) — Canal GOAT
11h: Parma (F) x Roma (F) — Canal GOAT

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

09h30: Fortuna Düsseldorf x Paderborn — OneFootball
09h30: Hertha Berlin x Darmstadt — OneFootball
09h30: Dynamo Dresden x Arminia Bielefeld — OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

9h30: Ulm x Duisburg — Canal GOAT e OneFootball
12h30: Verl x Stuttgart II — OneFootball
15h30: RW Essen x Wehen Wiesbaden — OneFootball

Campeonato Espanhol

10h: Real Madrid x Rayo Vallecano — Disney+
12h15: Real Betis x Valencia — ESPN 2 e Disney+
14h30: Getafe x Celta de Vigo — Disney+
17h: Athletic Bilbao x Real Sociedad — Xsports e Disney+

Campeonato Inglês

11h: Manchester United x Fulham — Xsports e Disney+
11h: Aston Villa x Brentford — ESPN e Disney+
11h: Nottingham Forest x Crystal Palace — Disney+
13h30: Tottenham x Manchester City — ESPN e Disney+

Campeonato Francês

11h: Lyon x Lille — CazéTV
16h45: Strasbourg x PSG — CazéTV

Endrick põe a partida no bolso, faz três gols e Lyon goleia o Metz por 5 a 2 na Ligue 1
Endrick comemora gol pelo Lyon; equipe joga pelo Campeonato Francês neste domingo (Foto: Jean-Christophe Verhagen / AFP)

Campeonato Escocês

11h: Hibernian x Rangers — Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Alemão

11h30: Stuttgart x Freiburg — CazéTV e OneFootball
13h30: Borussia Dortmund x Heidenheim — RedeTV, CazéTV e OneFootball

Campeonato Inglês Feminino

11h30: Manchester City (F) x Chelsea (F) — ESPN 4 e Disney+

Mundial de Clubes Feminino

11h45: FAR Rabat (F) x Gotham (F) — CazéTV
15h: Arsenal (F) x Corinthians (F) — CazéTV

Campeonato Saudita

12h15: Al-Shabab x Al-Fayha — Canal GOAT
14h30: Al-Fateh x Al-Hazem — BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
14h30: Al-Ittihad x Al-Najma — Canal GOAT e Sportv

Campeonato Turco

14h: Galatasaray x Kayserispor — Disney+

Campeonato Português

15h: Sporting x Nacional — ESPN 2 e Disney+

Supercopa do Brasil

16h: Flamengo x Corinthians — Globo, Sportv, Premiere e ge tv

Campeonato Paulista

16h: RB Bragantino x São Bernardo — HBO Max
16h: Noroeste x Velo Clube — HBO Max
18h30: Mirassol x Novorizontino — HBO Max
20h30: Botafogo-SP x Palmeiras — Record, CazéTV e HBO Max

Campeonato Paranaense

16h: São Joseense x Londrina — Canal GOAT
18h30: Galo Maringá x Maringá — Canal GOAT
18h30: Operário-PR x Azuriz — Canal GOAT

Campeonato Baiano

16h: Barcelona-BA x Vitória — TVE Bahia
18h30: Bahia x Porto — TVE Bahia

Campeonato Paraense

16h: Paysandu x Capitão Poço — TV Cultura-PA, Canal do Benja e Esporte na Cultura (YouTube)

Campeonato Cearense

18h: Ceará x Horizonte — Canal GOAT, Diário do Nordeste e TVC Esporte (YouTube)

Campeonato Argentino

19h15: Boca Juniors x Newell's Old Boys — ESPN 4 e Disney+
21h30: Rosario Central x River Plate — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Mineiro

20h: Betim x Cruzeiro — Premiere e SportyNet

Campeonato Carioca

20h30: Botafogo x Fluminense — Sportv e Premiere

