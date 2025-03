Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (31), as emoções giram em torno do último confronto da primeira rodada do Brasileirão com a partida entre RB Bragantino e Ceará. Outros destaques são Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol e Brasileirão Feminino. Saiba os jogos de hoje com o Lance! e onde assistir!

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️Guia Lance! do Brasileirão 2025: elencos, análises, informações, tabela e curiosidades



Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 31 de março de 2025)

Brasileirão Série A

RB Bragantino x Ceará - 20h - Premiere

▶️Clique para assistir no Premiere

Campeonato Espanhol

Celta de Vigo x Las Palmas -16h - Disney+

Campeonato Italiano

Hellas Verona x Parma - 13h30 - Disney+

Lazio x Torino - 15h45 - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Feminino

América-MG Feminino x Bahia Feminino - 20h - Sportv

Internacional x Sport Recife - 16h - TV Brasil

▶️Clique para assistir no Sportv

América-MG x Bahia pelo Brasileirão Feminino é um dos jogs de hoje (Foto: Reprodução/Bahia)

Campeonato Turco

Eyüpspor x Istanbul Basaksehir - 14h - Disney+

Campeonato Uruguaio

Cerro x Wanderes - 19h - Disney+

Defensor Sporting x Miramar - 21h15 - Disney+

▶️Clique para assistir no Disney+

Entenda divisão dos direitos de transmissão do Brasileirão 2025

A temporada 2025 do Brasileirão marca o início de uma nova era nas transmissões das partidas e coloca em prática acordos de direitos de transmissão que vêm sendo costurados há muito tempo pelos clubes da elite nacional e outras equipes de divisões anteriores. Isso porque foram criados dois blocos que abrigam as equipes, um deles chamado Libra e o outro, Liga Forte União (LFU).

Para começar, é importante explicar que a criação dos blocos foi feita para negociar os direitos de transmissão do Brasileirão. Nesta temporada, serão dois grupos de grandes emissoras, a Globo e Record, além da Cazé TV e o streaming Prime Video. Cada um desses detentores tem seus jogos, formatos de transmissão e canais específicos para exibir os duelos.

continua após a publicidade

A Rede Globo foi a única que conseguiu fechar acordos de transmissão com as duas ligas, sendo que o acordo com os times da Libra é de exclusividade. A emissora transmitirá partidas na TV aberta, Premier e Globoplay. Por outro lado, a Record tem contrato apenas com a LFU, onde definiu que passará a partidas na TV aberta, pelo portal R7.com e o streaming Play Plus. Já a Cazé TV será no YouTibe, enquanto o Prime Video exibe dentro do seu streaming.

E a definição de onde o jogo será transmitido depende de quem é o mandante. De acordo com a Lei do Mandante, criada em 2021, todos os 20 clubes têm o direito de negociar com quem e onde querem exibir seus jogos dentro de casa. Isso não interfere se o rival visitante tem acordo com outra emissora.

continua após a publicidade

Com o surgimento da Libra e LFU, os grupos passaram a negociar os direitos em conjunto com os outros integrantes. Em países como Espanha e Inglaterra, os 20 times negociam todos com as mesmas emissoras, sem essa divisão de "ligas" diferentes.

Onde assistir aos jogos do Brasileirão 2025

Times da Libra

Rede Globo: TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)*

Times da LFU

Rede Globo: TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)*

TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)* Record: TV aberta, site R7.com e streaming Play Plus (um jogo por rodada, que será o mesmo da Cazé TV)

TV aberta, site R7.com e streaming Play Plus (um jogo por rodada, que será o mesmo da Cazé TV) Cazé TV: YouTube (um jogo por rodada, que será o mesmo da Record)

YouTube (um jogo por rodada, que será o mesmo da Record) Prime Video: no seu streaming (um jogo por rodada, que será exclusivo)

* A Globo exibirá nove jogos por rodada, sendo oito deles de forma exclusiva. A empresa é quem define onde vai passar cada um dos nove jogos (se será na TV aberta, fechada ou canal por assinatura)