O técnico Quinteros explicou a ausência de Cuéllar na vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG, por 2 a 1, na Arena, pela estreia no Brasileirão. Após a partida, o argentino revelou que o volante sofreu um problema muscular na perna.

— Cuéllar vinha treinando bem, mas dois dias antes do jogo sentiu uma moléstia muscular na perna. Ele tinha intenção de tentar, mas preferimos preservá-lo, porque é um jogador importante - revelou o técnico.

O colombiano chegou ao Grêmio no começo do ano após passagem pelo Oriente Médio. No entanto, Cuéllar sofreu um lesão e ficou de fora do jogo de volta da Final do Campeonato Gaúcho.

Quinteiros assumiu o comando do Imortal no início do ano, após ter feito um trabalho de destaque no Vélez Sarsfield, que viu ele guiar a equipe para a conquista de seu primeiro campeonato argentino em 11 anos. Ele teve um começo conturbado no futebol brasileiro com duas classificações nos penâltis na Copa do Brasil e o vice do Campeonato Gaúcho.

Sem Cuéllar, Grêmio vence o Atlético-MG

Sem Cuéllar, o Grêmio de Quinteros venceu o Atlético-MG por 2 a 1, na Arena, e começou o Brasileirão com o pé direito. Arezo e Edenilson marcaram para o Tricolor Gaúcho, enquanto Rony descontou para o Galo, que ainda buscou o empate, mas parou na boa atuação defensiva da equipe.

O Galo foi melhor no primeiro tempo, mas não soube aproveitar suas oportunidades e viu Tiago Volpi fazer grandes defesas. Por outro lado, Tricolor abriu o placar com Arezo em um lance polêmico. A equipe de Gustavo Quinteiros soube ser mais letal na frente da meta e ampliou no finalzinho, após Edenílson afastar o erro na defesa da equipe mineira.

Edenílson comemora gol na vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Na segunda etapa, o Atlético foi para cima, mas continuou parando nas defesas de Volpi. Após tanto pressionar, o Galo diminuiu com Rony, que aproveitou o cruzamento na medida de Gustavo Scarpa para descontar na Arena. A equipe de Cuca pressionou durante os últimos minutos de jogo, mas não conseguiu chegar ao empate e viu o Grêmio começar a competição com o pé