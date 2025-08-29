menu hamburguer
Futebol Internacional

Endrick já tem previsão para fazer retorno no Real Madrid

Brasileiro trata lesão sofrida no final da última temporada

imagem cameraEndrick em atividade pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
13:18
O retorno de Endrick aos gramados pelo Real Madrid é iminente. O atacante, que não entra em campo desde o final da última temporada, está em fase final de recuperação da lesão sofrida no tendão da coxa, ainda em 2024/25.

➡️ Técnico do Real Madrid define destino de Rodrygo: ‘Provável’

A tendência esperada pelo departamento médico merengue é que o jogador esteja disponível pela primeira vez para o técnico Xabi Alonso após a Data Fifa de setembro. Pela contusão, inclusive, seu nome nem sequer foi incluído na pré-lista de Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira.

⚽ Qual será o primeiro jogo de Endrick com o Real Madrid em 2025/26?

Com isso, espera-se que o atleta seja relacionado para o confronto com a Real Sociedad, no dia 14 de setembro. Caso ainda seja precoce, o compromisso com o Espanyol, sete dias depois, deve ser o limite. O mesmo vale para o lateral Ferland Mendy, que não entra em campo há mais de quatro meses, por uma ruptura do tendão do quadríceps direito.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

A dupla participou de maneira separada do treino do Real Madrid realizado nesta sexta-feira (29). Em campo separado, os dois fizeram atividades com bola, mas foram flagrados pela imprensa presente em Valdebebas. Veja abaixo:

Sem Endrick e Mendy, além das ausências de Camavinga e Jude Bellingham, o Real entra em campo neste final de semana buscando manter os 100% de aproveitamento em La Liga. Os comandados de Xabi Alonso têm pela frente o Mallorca no sábado (30), às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Endrick em recuperação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

