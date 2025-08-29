Endrick já tem previsão para fazer retorno no Real Madrid
Brasileiro trata lesão sofrida no final da última temporada
O retorno de Endrick aos gramados pelo Real Madrid é iminente. O atacante, que não entra em campo desde o final da última temporada, está em fase final de recuperação da lesão sofrida no tendão da coxa, ainda em 2024/25.
Técnico do Real Madrid define destino de Rodrygo: 'Provável'
A tendência esperada pelo departamento médico merengue é que o jogador esteja disponível pela primeira vez para o técnico Xabi Alonso após a Data Fifa de setembro. Pela contusão, inclusive, seu nome nem sequer foi incluído na pré-lista de Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira.
⚽ Qual será o primeiro jogo de Endrick com o Real Madrid em 2025/26?
Com isso, espera-se que o atleta seja relacionado para o confronto com a Real Sociedad, no dia 14 de setembro. Caso ainda seja precoce, o compromisso com o Espanyol, sete dias depois, deve ser o limite. O mesmo vale para o lateral Ferland Mendy, que não entra em campo há mais de quatro meses, por uma ruptura do tendão do quadríceps direito.
A dupla participou de maneira separada do treino do Real Madrid realizado nesta sexta-feira (29). Em campo separado, os dois fizeram atividades com bola, mas foram flagrados pela imprensa presente em Valdebebas. Veja abaixo:
Sem Endrick e Mendy, além das ausências de Camavinga e Jude Bellingham, o Real entra em campo neste final de semana buscando manter os 100% de aproveitamento em La Liga. Os comandados de Xabi Alonso têm pela frente o Mallorca no sábado (30), às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.
