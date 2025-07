Em apenas uma temporada na Turquia, José Mourinho deu continuidade ao seu legado polêmico. O técnico português conduziu o Fenerbahçe em uma temporada sem títulos e se envolveu em problemas com a federação local, além de ser acusado de curtir as noites do país.

continua após a publicidade

➡️ Mourinho compara Mundial a pré-temporada e dispara: ‘Só importa para o Chelsea’

O presidente dos "Canários Amarelos", Ali Koç, desmentiu os rumores sobre a presença constante do lusitano em festas, e o definiu como o homem "mais chato do mundo" por seu vício em estudos sobre o futebol.

- Dizem que eu costumava passar noites com Mourinho. Aquele homem nem bebe álcool. Ele é o homem mais chato do mundo fora do futebol. Ele só fala de futebol, sempre fala de futebol, não há mais nada que ele faça - declarou o mandatário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽ José Mourinho prepara o Fenerbahçe para a disputa da "pré-Champions"

Após um 2024/25 sem erguer troféus no futebol turco e com acusações de manipulação da Federação Turca para favorecer o rival Galatasaray, Mourinho deu início à preparação do Fenerbahçe para a próxima temporada em terras conhecidas: Portugal. Um dos reforços, Jhon Durán, teve um atraso de dois dias na apresentação, o que enfureceu o "Special One".

continua após a publicidade

Nos amistosos, o time teve bom desempenho até o momento. Foram quatro jogos, com três vitórias e apenas uma derrota, sofrida diante do Benfica por 3 a 2. Na quarta-feira (30), a equipe volta a campo para um duelo com a Lazio; uma semana depois, terá seu primeiro compromisso oficial ao enfrentar o Feyenoord, pela ida da terceira rodada eliminatória da Champions League.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.