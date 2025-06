Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (28), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas das oitavas de final do Mundial de Clubes, das séries B e C do Brasileirão, Campeonato Uruguaio, Campeonato Norueguês entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 28 de junho de 2025)

Mundial de Clubes (oitavas)

Palmeiras x Botafogo – 13h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Benfica x Chelsea – 17h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Jogos de hoje: o Chelsea enfrenta o Benfica nas oitavas de final do Mundial (Foto: ALEX GRIMM / Getty Images via AFP)

Brasileirão Série B

Vila Nova x Atlético-GO – 16h – Disney+

Athletico-PR x Coritiba – 18h30 – Disney+

Brasileirão Série C

Guarani x CSA – 17h – DAZN, Nosso Futebol (TV e YouTube) e Nosso Futebol+

Retrô x Londrina – 17h – Nosso Futebol+

Maringá x Ponte Preta – 19h30 – Nosso Futebol+

São Bernardo x Anápolis – 19h30 – DAZN e Nosso Futebol+

Campeonato Uruguaio

Liverpool-URU x Montevideo Wanderers – 12h – Disney+

Peñarol x Cerro – 15h – Disney+

Defensor x Plaza Colonia – 15h – Disney+

Boston River x Miramar Misiones – 20h – Disney+

Campeonato Norueguês

Rosenborg x Viking – 13h – OneFootball

Amistoso Internacional

Olimpia x Racing-ARG – 15h – Disney+

Copa Paulista

Rio Branco x São Bento – 15h – Paulistão (YouTube)

Paulista x Primavera – 15h – Paulistão (YouTube)

Santo André x São José – 15h – Paulistão (YouTube)

São Caetano x Portuguesa Santista – 15h – Paulistão (YouTube)

Francana x Itapirense – 16h – Paulistão (YouTube)

União São João x Inter de Limeira – 17h – Paulistão (YouTube)

Europeu sub-21 (final)

Inglaterra sub-21 x Alemanha sub-21 – 16h – UEFA.tv

Copa Ouro (quartas)

Panamá x Honduras – 20h15 – ESPN 4 e Disney+

México x Arábia Saudita – 23h15 – ESPN e Disney+

MLS

DC United x Nashville – 20h30 – Apple TV

Montréal x New York City – 20h30 – Apple TV

New England Revolution x Colorado Rapids – 20h30 – Apple TV

New York Red Bulls x Minnesota United – 20h30 – Apple TV

Orlando City x Cincinnati – 20h30 – Apple TV

Toronto x Portland Timbers – 20h30 – Apple TV

Chicago Fire x Charlotte – 21h30 – Apple TV

Dallas x San Diego – 21h30 – Apple TV

Houston Dynamo x St. Louis – 21h30 – Apple TV

Sporting Kansas City x Real Salt Lake – 21h30 – Apple TV

San Jose Earthquakes x Los Angeles Galaxy – 23h30 – Apple TV

Seattle Sounders x Austin – 23h30 – Apple TV

