Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (27/08/2025)
Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (27)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (27), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas de volta dos playoffs da Champions League, da Copa do Brasil, da Copa da Alemanha, da Copa da Liga Inglesa e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 27 de agosto de 2025)
Copa do Brasil (quartas)
Atlético-MG x Cruzeiro – 19h30 – Prime Video
Athletico-PR x Corinthians – 21h30 – Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
Vasco x Botafogo – 21h30 – Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
Champions League (playoffs)
Qarabag Agdam x Ferencvaros – 13h45 – HBO Max
Benfica x Fenerbahçe – 16h – TNT e HBO Max
Copenhagen x Basel – 16h – HBO Max
Club Brugge x Rangers – 16h – Space e HBO Max
Copa da Liga Inglesa (segunda fase)
Grimsby x Manchester United – 16h – ESPN e Disney+
Copa da Alemanha (primeira fase)
Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique – 15h45 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol
Celta de Vigo x Real Bétis – 16h – Disney+
Copa Centro-Americana da Concacaf
LD Alajuelense x Antigua GFC – 21h – Disney+
CD Plaza Amador x Alianza FC – 21h – Disney+
CD Olímpia x Club Xelaju – 23h – Disney+
Real Estelí x CD Águila – 23h – Disney+
Copa do Caribe da Concacaf
Moca x Mount Pleasant – 21h – Disney+
Leagues Cup
Inter Miami x Orlando City – 21h30 – Apple TV+
Los Angeles Galaxy x Seattle Sounders – 23h45 – Apple TV+
