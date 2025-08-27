menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (27/08/2025)

Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (27)

Arthur Cabral e Nuno Moreira em Vasco x Botafogo (Foto: Foto: Mateus Bonomi/AGIF)
imagem cameraArthur Cabral e Nuno Moreira em Vasco x Botafogo (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
06:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (27), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas de volta dos playoffs da Champions League, da Copa do Brasil, da Copa da Alemanha, da Copa da Liga Inglesa e entre outros mais.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 27 de agosto de 2025)

Copa do Brasil (quartas)

Atlético-MG x Cruzeiro – 19h30 – Prime Video
Athletico-PR x Corinthians – 21h30 – Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
Vasco x Botafogo – 21h30 – Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Premiere

Jogos de hoje: Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam na Copa do Brasil (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Jogos de hoje: Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam na Copa do Brasil (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Champions League (playoffs)

Qarabag Agdam x Ferencvaros – 13h45 – HBO Max
Benfica x Fenerbahçe – 16h – TNT e HBO Max
Copenhagen x Basel – 16h – HBO Max
Club Brugge x Rangers – 16h – Space e HBO Max

➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Copa da Liga Inglesa (segunda fase)

Grimsby x Manchester United – 16h – ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Copa da Alemanha (primeira fase)

Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique – 15h45 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol

Celta de Vigo x Real Bétis – 16h – Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf

LD Alajuelense x Antigua GFC – 21h – Disney+
CD Plaza Amador x Alianza FC – 21h – Disney+
CD Olímpia x Club Xelaju – 23h – Disney+
Real Estelí x CD Águila – 23h – Disney+

continua após a publicidade

Copa do Caribe da Concacaf

Moca x Mount Pleasant – 21h – Disney+

Leagues Cup

Inter Miami x Orlando City – 21h30 – Apple TV+
Los Angeles Galaxy x Seattle Sounders – 23h45 – Apple TV+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias