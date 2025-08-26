Clube espanhol lidera corrida por Thalys, destaque da base do Palmeiras

Destaque das categorias de base do Palmeiras, Thalys é monitorado pelo futebol europeu e pode deixar o clube antes do fechamento da janela de transferências. O Almería, da Espanha, lidera a disputa pelo jovem atacante, após o Olympiacos, da Grécia, ter tentado a contratação.

As partes mantêm conversas para uma possível transferência, mas a negociação ainda não está em estágio avançado. Fora dos planos de Abel Ferreira após ganhar sequência durante o Campeonato Paulista, Thalys busca mais minutos em campo e vê com bons olhos uma mudança para o futebol europeu.

A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela reportagem do Lance!.

Peça importante na base, Thalys alterna entre o time profissional e o sub-20 e deve reforçar a equipe alviverde na decisão do Brasileirão da categoria, contra o Red Bull Bragantino. No jogo de ida, disputado no interior de São Paulo, as equipes empataram em 1 a 1. A volta será nesta terça-feira (26), no Allianz Parque.

Procurado, o Palmeiras afirmou que não divulga a lista de relacionados para as partidas. A tendência, porém, é que ele seja incluído e comece como titular.

Em alta no início da temporada, Thalys chegou a ser considerado por Abel Ferreira “o melhor centroavante do time” e viajou com a delegação alviverde para a disputa do Mundial de Clubes. Sem espaço desde a competição internacional, voltou a atuar nas categorias de base.

Erick e Thalys, do Palmeiras, disputam posse de bola no Barradão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

- O Thalys nesse momento é nosso melhor centroavante. O López está com dificuldades notórias. Precisamos mais dele, mais vontade. Ele também teve um problema no nariz, o que gera dificuldades. A máscara atrapalha um pouco na parte técnica. Mas precisamos demais deles - afirmou, ainda em janeiro, Abel Ferreira.

No Palmeiras desde 2021, Thalys foi promovido por Abel Ferreira ao elenco principal no início do ano, junto com outros quatro nomes (Luighi, Benedetti, Allan e Figueiredo). Ao todo, o atacante disputou 13 jogos em 2025, com dois gols, incluindo um no clássico contra o Santos.