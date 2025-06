Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (27), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e da Copa Paulista.

Sem jogos do Mundial de Clubes hoje

O Mundial retorna neste sábado (28) com os primeiros jogos das oitavas de final. Os duelos entre Palmeiras e Botafogo (13h) e Benfica x Chelsea (17h) abrem a fase de oitavas da competição e terão seus locais de transmissão informados pelo Lance!.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 27 de junho de 2025)

Brasileirão Série B

Criciúma x Avaí – 20h30 – ESPN e Disney+

Amistoso Internacional

Espanha (F) x Japão (F) – 16h – ESPN 4 e Disney+

França (F) x Brasil (F) – 16h10 – Sportv

Jogos de hoje: a Seleção Feminina enfrenta a França em uma partida amistosa (Foto: Staff Images Woman/ CBF)

Copa Paulista

Araçatuba x Noroeste – 20h – Paulistão (YouTube)

